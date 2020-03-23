Суд над историком Соколовым начнется в ближайшие две недели

Судебный процесс над бывшим доцентом СПбГУ историком Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве и расчленении аспирантки, начнется в ближайшие две недели, об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Почуев отметил, что дело не будет рассматривать суд присяжных. Он заявил, что сторона защиты не стала об этом ходатайствовать, подозревая, что вердикт в любом случае будет обвинительным и негативным для Соколова.

Стоит отметить, что сейчас в связи с непростой эпидемической обстановкой суды изменили режим работы и рассматривают только первоочередные дела. Но по словам Почуева начало судебного процесса над Соколовым переноситься не будет.

Пока историк находится в Бутырке. Есть два варианта развития событий, либо Соколова этапируют в Петербург, либо заседания будут проходить с использованием видеосвязи.

Напомним, что Олег Соколов, известный историк и очень уважаемый человек в реконструкторском движении был задержан с поличным, когда пытался выбросить в реку Мойку отрубленные женские руки. Убитой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Соколов убил ее и расчленил тело. Причиной, по данным следствия, стала ревность. Само убийство квалифицировано как бытовое.