Новости

В Волгограде полицейский погиб во время проверки документов 15:44
В столице создали оперативный штаб для контроля состояния промпредприятий 15:39
Эвакуация с Филиппин россиянам обойдется в 100 евро 15:38
На жителя Джанкоя завели уголовное дело за призывы к терроризму 15:37
"Евровидение-2020" могут провести онлайн 15:36
Блогеры заморозили BMW, а затем попытались его завести 15:30
Пассажиропоток на московском транспорте сократился из-за коронавируса 15:28
На таможне Новороссийска выявили банду торговцев авиадвигателями 15:25
На Сахалине задержали двух студентов, планировавших теракт в техникуме 15:21
Отделения для больных коронавирусом развернуты в 7 стационарах Москвы 15:17
В центре Москвы в квартиру заползла экзотическая змея 15:14
Житель Каменска-Уральского спас из горящей квартиры двух пенсионерок 15:08
Видео: Балалаечник из Перми создал "противовирусный" кавер песни Uno 15:03
Петербург простился с народным артистом Станиславом Гаудасинским 14:57
Министр здравоохранения призвал ускорить создание вакцины от коронавируса 14:56
Суд над историком Соколовым начнется в ближайшие две недели 14:52
В Крыму краеведы нашли огромного моллюска возрастом 70 миллионов лет 14:52
Жителя Астрахани обманули на 12 тысяч рублей при покупке масок 14:46
В Ленобласти от утечки газа погибла сидевшая на карантине девушка 14:33
Житель Заполярья украл входную дверь из подъезда 14:26
На Украине нашли "Запорожец" в заводском консерванте 14:24
Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии 14:18
Число зараженных коронавирусом в Испании превысило 33 тысячи человек 14:14
Роспотребнадзор изменил схему диагностики коронавируса 14:12
ОНФ предлагает ввести меры поддержки НКО из-за коронавируса 14:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
23.03.2020 14:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд над историком Соколовым начнется в ближайшие две недели

Текст: Вера Черенева

Судебный процесс над бывшим доцентом СПбГУ историком Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве и расчленении аспирантки, начнется в ближайшие две недели, об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова

Почуев отметил, что дело не будет рассматривать суд присяжных. Он заявил, что сторона защиты не стала об этом ходатайствовать, подозревая, что вердикт в любом случае будет обвинительным и негативным для Соколова.

Стоит отметить, что сейчас в связи с непростой эпидемической обстановкой суды изменили режим работы и рассматривают только первоочередные дела. Но по словам Почуева начало судебного процесса над Соколовым переноситься не будет.

Пока историк находится в Бутырке. Есть два варианта развития событий, либо Соколова этапируют в Петербург, либо заседания будут проходить с использованием видеосвязи.

Напомним, что Олег Соколов, известный историк и очень уважаемый человек в реконструкторском движении был задержан с поличным, когда пытался выбросить в реку Мойку отрубленные женские руки. Убитой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Соколов убил ее и расчленил тело. Причиной, по данным следствия, стала ревность. Само убийство квалифицировано как бытовое.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Штрафы за разговоры по телефону за рулем будут выносить с помощью камер
Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов упали на 8-10 процентов
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад