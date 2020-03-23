В Ленобласти от утечки газа погибла сидевшая на карантине девушка

В Ленинградской области следователи начали проверку обстоятельств гибели 17-летней девушки в деревне Аро Всеволожского района. Она находилась дома на карантине после посещения Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Между тем, по предварительным данным, смерть девушки с ее поездкой никак не связана. В доме произошла утечка газа и девушка с большой вероятностью умерла от отравления.
В Следственном комитете по Ленинградской области уточняют, что незадолго до смерти девушка пожаловалась близким на затруднение дыхания, тошноту и головокружение.
Она умерла до приезда врачей.
Окончательную причину смерти девушки установит судебно-медицинская экспертиза.