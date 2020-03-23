В Петербурге открыли онлайн-бары

В Санкт-Петербурге группа программистов запустила онлайн-бар. По-сути, это групповой чат, оформленный в барной стилистике с неоновыми вывесками и нарисованной стойкой с напитками.

Идея в том, чтобы незнакомые люди могли между собой общаться, выпить и закусить в атмосфере бара, но дома и по видеосвязи.

Ситуация с офлайн-общепитом в Петербурге сложная. По оценкам представителей индустрии общественного питания, с февраля 2020 года посещаемость заведений в Северной столице упала на 40-60 процентов.

Ряд сетей закрылись, некоторые кафе и рестораны работают только в режиме доставки. Даже на Рубинштейна, самой веселой городской улице, сейчас немноголюдно.

В то же время на удаленную работу или в режим самоизоляции ушли десятки тысяч человек, в основном это работники офисов в центре города. Раньше днем они пили кофе в кофейнях на Невском, а вечером расслаблялись в барах.

Чтобы люди не нарушили режим и оставались дома, и был создан онлайн-бар. На сайте действует несколько чатов, можно подключиться к беседе, где 12 человек, где четверо или пятеро.

Все участники видят друг друга на мониторе, поделенном на несколько окон. Какие напитки пить и в каком количестве, каждый решает сам. Идея в общении, причем незнакомых людей.

Стоит отметить, что сам по себе сервис сложно назвать оригинальным. Групповые чаты, где могли общаться незнакомые люди, появились еще лет 15 назад, когда скорость интернета позволила поддерживать видеосвязь. Но в Петербурге, да еще и на волне закрытия объектов, онлайн-бар быстро стал обсуждаемым.

Сейчас владельцы сайта активно собирают деньги на расширение сайта. А владельцы настоящих, не виртуальных баров и кафе провели первые встречи с городскими властями и подали свои предложения по помощи малому и среднему предпринимательству.