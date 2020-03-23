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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кофе в чате

В Петербурге открыли онлайн-бары
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 62(8116)
В Санкт-Петербурге группа программистов запустила онлайн-бар. По-сути, это групповой чат, оформленный в барной стилистике с неоновыми вывесками и нарисованной стойкой с напитками.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Идея в том, чтобы незнакомые люди могли между собой общаться, выпить и закусить в атмосфере бара, но дома и по видеосвязи.

Фото: iStock
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Ситуация с офлайн-общепитом в Петербурге сложная. По оценкам представителей индустрии общественного питания, с февраля 2020 года посещаемость заведений в Северной столице упала на 40-60 процентов.

Ряд сетей закрылись, некоторые кафе и рестораны работают только в режиме доставки. Даже на Рубинштейна, самой веселой городской улице, сейчас немноголюдно.

В то же время на удаленную работу или в режим самоизоляции ушли десятки тысяч человек, в основном это работники офисов в центре города. Раньше днем они пили кофе в кофейнях на Невском, а вечером расслаблялись в барах.

Чтобы люди не нарушили режим и оставались дома, и был создан онлайн-бар. На сайте действует несколько чатов, можно подключиться к беседе, где 12 человек, где четверо или пятеро.

Все участники видят друг друга на мониторе, поделенном на несколько окон. Какие напитки пить и в каком количестве, каждый решает сам. Идея в общении, причем незнакомых людей.

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Стоит отметить, что сам по себе сервис сложно назвать оригинальным. Групповые чаты, где могли общаться незнакомые люди, появились еще лет 15 назад, когда скорость интернета позволила поддерживать видеосвязь. Но в Петербурге, да еще и на волне закрытия объектов, онлайн-бар быстро стал обсуждаемым.

Сейчас владельцы сайта активно собирают деньги на расширение сайта. А владельцы настоящих, не виртуальных баров и кафе провели первые встречи с городскими властями и подали свои предложения по помощи малому и среднему предпринимательству.

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