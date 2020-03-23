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23.03.2020 20:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге введут упрощенный порядок госзакупок

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В связи с непростой эпидемической ситуацией, в Петербурге вводится упрощенный порядок государственных закупок, сообщает городской комитет по государственному заказу.

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Главное новшеством в том, что появляются дополнительные возможности закупок у единственного поставщика. Это регулируется федеральным законодательством и предполагается, что упрощение процедуры возможно лишь в случае каких-то чрезвычайных ситуаций или обстоятельств непреодолимой силы.

В комитете отмечают, что минфин и ФАС подтвердили, что распространение коронавирусной инфекции можно проводить закупки у единственного поставщика.

Ожидается, что эта мера позволит быстро покупать то, что нужно городу, например, это касается медицинского оборудования или лекарственных препаратов. В нынешних условиях скорость поставок имеет большое значение.

Объемы поставок и цены в профильном комитете обещают жестко контролировать. Антимонопольное ведомство также имеет право перепроверить цену контракта.

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