Житель Выборга под половицами нашел старинный пистолет

В городе Выборге Ленинградской области 23-летний местный житель при ремонте вскрыл пол в своей квартире и обнаружил тайник с пистолетом марки FN Browning, выпущенный в 1906 году. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве уточняют, что квартиру, где был обнаружен тайник, выборжец купил относительно недавно, в 2017 году. Это двушка на улице Гагарина в доме 1983 года постройки.

Обнаружив оружие, мужчина сразу же отнес его в полицию и рассказал обо всех обстоятельствах.

Калибр пистолета 6,35 миллиметра, имелся один магазин без патронов. Сейчас пистолет изучают эксперты, а в полиции выясняют, как он попал в квартиру.