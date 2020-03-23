Житель Заполярья украл входную дверь из подъезда

В городе Оленегорске Мурманской области из подъезда дома на улице Бардина вор похитил железную дверь, сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. С заявлением о пропаже двери в полицию обратилась директор управляющей компании. Ущерб от кражи составил 25 тысяч рублей.

- Сотрудники отдела полиции выяснили, что неизвестный похитил входную дверь путем свободного доступа, - рассказали в пресс-службе. - Как пояснила заявительница, дверь была снята работниками для ремонта. На месте происшествия были найдены следы рук и обуви злоумышленника, опрошены возможные очевидцы преступления.

Вором оказался неработающий и ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель. Он признался в краже и рассказал полицейским, что решил похитить дверь для ее последующей продажи в пункте приема металла.

Сразу найти украденную дверь полицейским не удалось, подозреваемый успел ее продать. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается. Со злоумышленника взята подписка о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.