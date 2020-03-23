Жители Петербурга стали активнее арендовать дачи в Ленобласти

Накануне начала дачного сезона спрос на аренду садовых домов в Ленинградской области резко вырос. Самый дешевый дачный дом можно снять за 6 тысяч рублей, самый дорогой - за 700 тысяч рублей в месяц, сообщает сервис "Загородное обозрение" со ссылкой на свое исследование.

Активнее всего снимают и сдают дачи в Кировском районе Ленинградской области, на него приходится 16,4 процента от всей доли предложений. Самый бюджетный дом в местных садовых товариществах можно снять за 6 тысяч рублей в месяц, самый дорогой - за 65.

На Выборгский район приходится 14,6 процента от всех предложений. Здесь самый дешевый дом сдается в аренду за 9 тысяч рублей, самый дорогой - за 600 тысяч. Интерес к этому району объясняется красивой природой, близостью к Выборгу, старинному городу с интереснейшим историческим центром, кроме того, через Выборгский район проходит граница с Финляндией.

550 тысяч в месяц, такова цена аренды самой дорогой дачи во Всеволожском районе. Но и бюджетные варианты тоже есть, самый дешевый дом можно снять за 13 тысяч в месяц. А самую дорогую дачу можно снять в Ломоносовском районе, цена вопроса - 700 тысяч рублей в месяц.

В основном дачи снимают в районах, которые расположены недалеко от Петербурга. На Тихвинский и Приозерский районы, расположенные в нескольких часах езды, приходится всего лишь 0,1 процента от всех выставленных для аренды дач.

В Петербурге широко распространена аренда дач. Обычно дома снимают на целый сезон, самые ранние договоры заключаются уже в апреле. Длится аренда до октября, реже до ноября.

Рост спроса на дачи авторы исследования связывают с двумя факторами, это понижение курса национальной валюты и распространение коронавирусной инфекции. Дешевеющий рубль делает для многих семей недоступным заграничный отдых, а эпидемическая обстановка из-за COVID-19 довольно тревожна, так что люди не рискуют сейчас планировать летний отдых и покупать путевки. Отдых на даче ставится для многих реальной альтернативой курорту.