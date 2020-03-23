Экс-мэр Керчи назначен гендиректором музея "Киммерия Волошина"

Генеральным директором государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник "Киммерия М.А. Волошина" назначен ранее осужденный за коррупционное преступление 68-летний экс-мэр Керчи Олег Осадчий. Сегодня он представлен трудовому коллективу ГБУ.

Информация о назначении Осадчего на должность гендиректора музея появилась в социальных сетях в начале марта, но тогда многие не хотели в нее верить. Ведь мало того, что Осадчий был осужден за коррупционное преступление, так еще не имеет никакого отношения к сфере культуры. Также экс-мэр был противником референдума 2014 года о воссоединении Крыма с Россией, и в один из драматичных моментов даже пытался препятствовать снятию украинского флаг в Керчи и водружению российского.

Интересно, что сам Осадчий опровергал в комментариях СМИ свое назначение на должность руководителя музея-заповедника, хотя 5 марта лично приезжал в Дом-музей М.А. Волошина по поручению министра культуры Крыма. А на следующий день он заявил журналистам, что в Коктебеле не был. Работники музея-заповедника, не желающие называть своих имен, сегодня говорят, что шокированы таким назначением.

- Перспективная концепция предполагает возрождение мемориальной усадьбы коктебельского Дома-музея М.А. Волошина и развитие его в достойный современности музейный центр культуры ХХ столетия с развитой экспозиционной сетью, подъездными путями и туристической стоянкой. Для чего понадобилось уничтожать динамично развивающийся Музей-заповедник М.А. Волошина и ломать сложившийся коллектив, благодаря которому из двух небольших муниципальных музеев Коктебеля и Старого Крыма создан успешно действующий комплексный региональный Музей-заповедник с пятью музеями в трех населенных пунктах и с новым выставочным залом в Феодосии, - недоумевают в открытом письме музейные работники - авторы открытого письма, которое есть в распоряжении "РГ". - Кому выгодно проталкивать нечистоплотную одиозную личность в руководители учреждения культуры накануне планируемой отмены в Крыму обязательного действия федерального закона № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"?

В состав музея-заповедника "Киммерия М.А. Волошина" входят пять музеев - дом-музей М.А.Волошина в Коктебеле, Музей Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии, Литературно-художественный музей и Дома-музеи А.С.Грина и К.Г. Паустовского в Старом Крыму. "Киммерия М.А. Волошина" отнесена к особо ценным объектам культурного значения и является достоянием народов РФ.

Справка "РГ"

Олег Осадчий написал заявление об уходе в отставку в июне 2014 года после беседы с главой РК Сергеем Аксеновым. До этого он руководил городом при Украине 16 лет. В феврале 2015 года экс-мэр был арестован, а в мае отпущен под домашний арест по состоянию здоровья. Осадчий был осужден за злоупотребления и приговорен к 200 тысячам рублям штрафа за превышение должностных полномочий в интересах своих родственников. По версии следствия, с марта по июнь 2014 года чиновник незаконно изменил установленные договором аренды земли границы участка площадью 58,5 квадратных метра в районе стадиона имени 50-летия Октября. В результате свободный проход и проезд на стадион были заблокированы. А сын градоначальника на своей станции техобслуживания возле стадиона возвел комплекс для диагностики и годового техосмотра автомобилей.