Новости

В Петербурге введут упрощенный порядок госзакупок 20:18
Посольство выясняет ситуацию вокруг задержанной в Черногории россиянки 20:14
Министр ЖКХ Крыма освобожден от должности 19:55
Немецкие врачи выделили основные и второстепенные симптомы COVID-2019 19:37
На Украине ввели режим ЧС еще в трех областях 19:34
Археологи рассказали о "чуме", убившей жителей города Чатал-Хююк 19:28
Главный санитарный врач РФ ответит на вопросы в программе "Познер" 23 марта 19:25
Возгорание на берегу Чистого залива Москва-реки локализовано 19:23
Экс-мэр Керчи назначен гендиректором музея "Киммерия Волошина" 19:20
В тюрьмах США введены новые правила из-за вспышки короновируса 19:18
Нурмагомедов не знает, где пройдет его бой с Фергюсоном 19:09
Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат 19:04
Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе 19:01
На Ставрополье нарушившая карантин инфекционист лишилась поста 18:51
Члены Совфеда старше 70 лет перейдут на удаленный режим работы 18:42
Россияне смогут посмотреть якутские фильмы бесплатно до 10 апреля 18:42
Сельские учителя получат больше льгот по оплате коммунальных услуг 18:39
Скончался музыкант и дирижер Мариинского театра Василий Кан 18:33
В Крыму завели дело на лидера запрещенного в РФ меджлиса 18:32
На Кубе у российского туриста выявили коронавирус 18:26
Глава ФПА призвал адвокатов продолжать выполнять свои функции 18:23
Флагманский седан Genesis обрел новые комплектации в России 18:22
Сотрудница Смольного госпитализирована с подозрением на коронавирус 18:19
МГИК предложил провести онлайн-голосование по поправкам в Конституцию 18:19
Попавший в ДТП хоккеист пришел в сознание после операции 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
23.03.2020 19:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Экс-мэр Керчи назначен гендиректором музея "Киммерия Волошина"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Керченского городского совета Фото: Пресс-служба Керченского городского совета
Фото: Пресс-служба Керченского городского совета

Генеральным директором государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник "Киммерия М.А. Волошина" назначен ранее осужденный за коррупционное преступление 68-летний экс-мэр Керчи Олег Осадчий. Сегодня он представлен трудовому коллективу ГБУ.

Фото: Страница мэра Керчи Сергея Бороздина в Facebook
В Керчи Обелиск Славы и Вечный огонь отремонтируют ко Дню Победы

Информация о назначении Осадчего на должность гендиректора музея появилась в социальных сетях в начале марта, но тогда многие не хотели в нее верить. Ведь мало того, что Осадчий был осужден за коррупционное преступление, так еще не имеет никакого отношения к сфере культуры. Также экс-мэр был противником референдума 2014 года о воссоединении Крыма с Россией, и в один из драматичных моментов даже пытался препятствовать снятию украинского флаг в Керчи и водружению российского.

Интересно, что сам Осадчий опровергал в комментариях СМИ свое назначение на должность руководителя музея-заповедника, хотя 5 марта лично приезжал в Дом-музей М.А. Волошина по поручению министра культуры Крыма. А на следующий день он заявил журналистам, что в Коктебеле не был. Работники музея-заповедника, не желающие называть своих имен, сегодня говорят, что шокированы таким назначением.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Коктебеле новую набережную и очистные сооружения построят в 2022 году

- Перспективная концепция предполагает возрождение мемориальной усадьбы коктебельского Дома-музея М.А. Волошина и развитие его в достойный современности музейный центр культуры ХХ столетия с развитой экспозиционной сетью, подъездными путями и туристической стоянкой. Для чего понадобилось уничтожать динамично развивающийся Музей-заповедник М.А. Волошина и ломать сложившийся коллектив, благодаря которому из двух небольших муниципальных музеев Коктебеля и Старого Крыма создан успешно действующий комплексный региональный Музей-заповедник с пятью музеями в трех населенных пунктах и с новым выставочным залом в Феодосии, - недоумевают в открытом письме музейные работники - авторы открытого письма, которое есть в распоряжении "РГ". - Кому выгодно проталкивать нечистоплотную одиозную личность в руководители учреждения культуры накануне планируемой отмены в Крыму обязательного действия федерального закона № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"?

В состав музея-заповедника "Киммерия М.А. Волошина" входят пять музеев - дом-музей М.А.Волошина в Коктебеле, Музей Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии, Литературно-художественный музей и Дома-музеи А.С.Грина и К.Г. Паустовского в Старом Крыму. "Киммерия М.А. Волошина" отнесена к особо ценным объектам культурного значения и является достоянием народов РФ.

Справка "РГ"

Олег Осадчий написал заявление об уходе в отставку в июне 2014 года после беседы с главой РК Сергеем Аксеновым. До этого он руководил городом при Украине 16 лет. В феврале 2015 года экс-мэр был арестован, а в мае отпущен под домашний арест по состоянию здоровья. Осадчий был осужден за злоупотребления и приговорен к 200 тысячам рублям штрафа за превышение должностных полномочий в интересах своих родственников. По версии следствия, с марта по июнь 2014 года чиновник незаконно изменил установленные договором аренды земли границы участка площадью 58,5 квадратных метра в районе стадиона имени 50-летия Октября. В результате свободный проход и проезд на стадион были заблокированы. А сын градоначальника на своей станции техобслуживания возле стадиона возвел комплекс для диагностики и годового техосмотра автомобилей.

Культура Арт Музеи и памятники Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
На Ставрополье на инфекциониста завели дело за нарушение самоизоляции
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Сальма Хайек: Я шла путями, которые казались непонятными для остальных
Исполнилось 100 лет со дня рождения Марии Чуковской