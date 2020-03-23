В Алуштинском музее во время ремонта в стене нашли советскую диораму

Во время ремонта в Алуштинском историко-краеведческом музее, что является филиалом Центрального музея Тавриды, обнаружили замурованную в стену диораму, что изображает один из эпизодов Гражданской войны в Крыму 1917-1920 годов. Об этом "РГ" сообщил директор ЦМТ Андрей Мальгин.

Приблизительная площадь полотна - полтора на два метра. По предположениям сотрудников музея, диорама была создана в 1970-е годы, однако затем "не вписалась" в существующую экспозицию и была заложена. Сейчас научные сотрудники Алуштинского музея выясняют обстоятельства создания и автора прекрасно сохранившейся работы.

- В мае в Алуштинском историко-краеведческом музее запланировано открытие выставки, посвященной Великой Отечественной войне, - рассказал Мальгин. - Заодно мы намерены представить и эту работу, и некоторое время она будет доступна жителям и гостям Алушты. Затем музей закроем на ремонт. Дальше будем решать ее судьбу в рабочем порядке.

Гражданская война в Крыму фактически развернулась осенью 1917 года, когда в Петрограде и Москве установилась власть Советов, а в Киеве провозгласили Украинскую народную республику, заявившую об отторжении от Таврической губернии трех ее северных уездов.

Тем временем на полуострове создали Совет народных представителей - самостоятельный временный орган власти, заявивший о непринятии переворота и поддержке идеи единой России. Но уже в январе 1918 года власть на полуострове перешла к большевикам. Во время наступления германских войск на юг России в апреле 1918 года Таврический центральный исполнительный комитет провозгласил создание Советской Социалистической Республики Тавриды, которая вскоре пала под ударами кайзеровской армии.

В июне 1919 года в Крыму установилась власть Вооруженных сил Юга России. К осени 1920 года Крым стал единственной территорией бывшей Российской империи, где удерживалась "белая власть". После того, как Южный фронт под командованием советского полководца Михаила Фрунзе нанес поражение армии Петра Врангеля, бывшего главнокомандующим Вооруженных сил Юга России.

За этим последовала масштабная эвакуация, во время которой Крым покинули более 150 тысяч человек, в том числе известные политические и военные деятели, видные представители русской интеллигенции. На полуострове в третий раз была установлена советская власть. Ее окончательное утверждение сопровождалось "красным террором", жертвами которого с ноября 1920-го по март 1921-го стали по разным оценкам от 60 до 120 тысяч человек.