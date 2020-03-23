В Астрахани избежали километровых "пробок", открыв пешеходную переправу

Проблему транспортного коллапса в Астрахани в связи с ремонтом одного из ключевых участков городского дорожного движения - Милицейского моста - удалось решить после открытия по поручению губернатора области Игоря Бабушкина пешеходной переправы через реку Царев и организации альтернативных маршрутов.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 300-метровая переправа оборудована на понтонном мосту, деревянный настил укреплен перилами и сеткой.

Пешеходное движение на участке будет отрыто ежедневно с 5:30 до 23:00, за безопасностью следит специальный сотрудник. При этом работа общественного транспорта организована таким образом, чтобы часть "маршруток" довозили людей к одному берегу переправы, а другие забирали с противоположного.

Капитальный ремонт Милицейского моста начался в феврале этого года, вызвав многокилометровые пробки на объездных улицах. Открытие переправы, а также изменение традиционных схем движения автомобилей, позволили в 2,5 раза сократить загруженность городских дорог в Зацаревье.

Губернатор рекомендовал горадминистрации жестко контролировать ход работ, чтобы завершить ремонт в кратчайшие сроки. Планируется, что уже в августе строители закончат первый этап с запуском движения по правой полосе.