В Геленджике водитель умер за рулем на трассе "Дон"

В Геленджике в результате ДТП погиб молодой водитель. Как рассказала корреспонденту "РГ" начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону Ирина Заватская, инцидент произошел 21 марта в 18.10 на 1505-м километре трассы М4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск.

По предварительным данным, 35-летний водитель на автомобиле Toyota, не справившись с управлением, налетел на препятствие, был госпитализирован с травмами в больницу, где скончался в течение суток.

В Сети появились кадры трагедии с видеорегистратора. Автор ролика обращает внимание на то, что водитель впереди едущей машины странно себя ведет на дороге - иномарка непредсказуемо маневрирует, раз за разом выезжая на полосу встречного движения и создавая аварийные ситуации, и в результате сталкивается с ограждением.

Пользователи соцсетей предположили, что виновнику ДТП стало плохо за рулем и он умер еще до момента столкновения. Официальной информации о других подробностях этой загадочной аварии на данный момент нет.