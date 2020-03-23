В Крыму краеведы нашли огромного моллюска возрастом 70 миллионов лет

В Крыму группа краеведов во время похода обнаружила 30-сантиметровую раковину морского моллюска отряда брюхоногих возрастом около 70 миллионов лет.

Уникальный артефакт совершенно случайно попался на глаза во время прогулки по малохоженным местам Белогорского района.

- Это раковина хорошо известного и описанного вида - большого брюхоного моллюска, - рассказал "РГ" экскурсовод и краевед Сергей Карпов. - Но в нашем случае уникален именно большой размер, который еще не встречался на полуострове. У моего знакомого была подобная находка, но там ровно половина расколотой раковины была, а здесь - целая.

Владельцы артефакта решили целиком не извлекать его из горной породы.

- То, что раковина оказалась на поверхности - это результат эрозии, - считает Сергей Карпов. - В принципе она должна была находиться под 20-метровым слоем отложений морского дна, но после осыпания грунта обнажилась на склоне.

По мнению специалистов, моллюск относится к верхнему меловому периоду и был свидетелем эпохи вымирания динозавров.