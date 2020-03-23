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23.03.2020 21:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму временно закрыт Никитский ботанический сад

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Крыму 23 марта по 5 апреля 2020 года все парки Никитского ботанического сада и территория заповедника "Мыс Мартьян" будут закрыты для посещения. Соответствующее распоряжение подписал директор парка, члн-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.

Фото: iStock
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Парк приостановил прием посетителей, исполнив приказ Минобрнауки России о мерах для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. До 5 апреля закрываются арборетум, парк "Монтедор", кактусовая оранжерея, а также государственный природный заповедник "Мыс Мартьян".

Ранее НБС ссобщил о грандиозных планах на предстоящий традиционный парад тюльпанов. Из 200 сортов, которые планировалось показать в 2020 году, 130 голландских сортов-интродуцентов являются новинками. Среди них экзотические сорта класса Попугайных тюльпанов с необычной окраской цветков. До 5 апреля, пока парки Никитского сада закрыты, его сотрудники планируют показывать цветение тюльпанов и других весенних цветов на сайте НБС и в соцсетях в режиме онлайн.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в свой указ от 17 марта "О введении режима повышенной готовности", которым запретил проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных, организаторами которых выступают органы государственной власти Республики Крым и органы местного самоуправления. Также до 12 апреля приостановлена работ школ, колледжей, вузов, учреждений дополнительного образования и спортивных секций.

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