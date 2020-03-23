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23.03.2020 12:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе обнаружили батарею времен Крымской войны

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В результате археологических раскопок на мысе Хрустальном в Севастополе обнаружены остатки береговой батареи №8 времен Крымской войны. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
Фото: Институт археологии РАН Фото: Институт археологии РАН
Фото: Институт археологии РАН

Раскопки ведутся возле памятника Солдату и матросу, на участке, предназначенном для строительства Музея обороны Севастополя, который войдет в состав культурно-образовательного кластера.
В центре Севастополя нашли артефакты Крымской войны

Под слоем земли археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки оборонительных укреплений периода первой обороны Севастополя. Ученые полагают, что найдены цоколи и амбразуры батареи №8, построенной в начале XIX века для усиления обороны рейда Севастопольской бухты.

- Считалось, что инженерные сооружения батареи №8 не сохранились, так как этот участок перестраивался начиная с 1960-х годов. Очевидно, что после консервационно-реставрационных работ сооружения батареи №8 могут войти в состав экспозиции Музея обороны Севастополя, - цитирует пресс-служба руководителя работ Сергея Ильяшенко.

Сохранились остатки мощных каменных цоколей, которые, как предполагают ученые, связаны с находившимися здесь площадками для размещения орудий - барбетами. Открыты не менее шести амбразур для орудий батареи.

Кроме того, обнаружен пробитый в скале колодец глубиной около четырех метров. На дне колодца начинается подземный ход, ведущий в сторону моря. Ученые пока не выяснили его назначение.
В Севастополе на месте некрополя нашли "пещерный город"

При раскопках найдены осколки мортирных бомб, свинцовые пули, ядра.

Сообщается, что раскопки на месте будущего музея стартовали в феврале 2020 года. Их планируют завершить к концу марта 2020 года.

- Во время археологического наблюдения за строительными работами был обнаружен участок с сохранившимся культурным слоем. Сразу после этого режим наблюдения сменился на археологические раскопки, - отметили в ИА РАН.

Остатки батареи в дальнейшем включат в перечень объектов культурного наследия. Они могут стать экспозицией под открытым небом будущего музея. А само здание музея теперь придется "передвинуть", чтобы не пострадал исторический памятник.

Справка "РГ"

Строительство береговых батарей для защиты рейда Севастопольской бухты велось с начала XIX века. Из архивов известно, что батарея №8 у входа в Артиллерийскую бухту была построена в 1810 году. В дальнейшем она перестраивалась под другие виды орудий и требования к фортификационным сооружениям.

К началу обороны Севастополя 1854-1855 годов строительство батареи №8 завершилось. Она входила в цепочку городских укреплений, план которых был разработан в 1834 году. Левым флангом и тылом батарея примыкала к бастиону №7, оборонительный вал которого сохранился до сегодняшнего дня. Позднее, в 1892-1895 годах на батарее №8 были построены бетонные погреба для боезапаса. В 1906 году батарея была разоружена.

Территория, которую занимала батарея №8, подверглась застройке во второй половине ХХ - начале ХXI века. В 1960-х годах на месте основных строений батареи был возведен корпус Морского гидрофизического института. Остатки батареи были уничтожены при строительстве двух мемориалов на мысе Хрустальный - 50-метрового памятника-обелиска "Штык и парус" и 40-метрового монумента "Солдат и Матрос".

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