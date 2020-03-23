В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по посягательству на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщает пресс-служба следственного управления СК по области.

По данным следствия, неизвестный попытался проникнуть на охраняемую территорию управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Его задержали сотрудники отдельной комендантской роты по охране объектов.

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции. От полученного ранения тот скончался.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа из Следственного комитета и МВД. Нападавший задержан. Предпринимаются меры к установлению личности преступника и мотива убийства.