Жителя Астрахани обманули на 12 тысяч рублей при покупке масок

Астраханская полиция разыскивает мошенника, который воспользовался ситуацией с распространением коронавируса и обманул жителя областного центра на 12 тысяч рублей при покупке одноразовых медицинских масок.

Как сообщает пресс-служба МВД Астраханской области, пострадавший увидел на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже медицинских масок.

Цена была ниже рыночной стоимости, и астраханец решил купить товар. Договорившись с "продавцом" о доставке заказа экспедиционной компанией, мужчина совершил предоплату через онлайн-банк - 12 тысяч рублей. Однако оплаченный товар не пришел в установленные сроки, а после злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту сотрудниками управления МВД России по Астрахани проводится процессуальная проверка.