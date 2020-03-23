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23.03.2020 12:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бизнесменам Югры дали полтора года отсрочки аренды из-за коронавируса

Текст: Елена Мационг

Власти Югры приняли решение отсрочить для предпринимателей оплату аренды госсобственности на полтора года из-за пандемии коронавируса. Это решение было принято на специальном заседании правительства региона.

Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости
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- Предприятиям малого и среднего бизнеса, являющихся арендаторами государственного имущества в Югре, земельных участков, в том числе не разграниченных, предлагается предоставить отсрочку до 10 января 2022 года. По арендным платежам, начисленным за период с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 года с возможностью продления сроков, - отметил первый заместитель губернатора региона Геннадий Бухтин.

Как сообщили в департаменте по управлению государственным имуществом Югры, мера коснется около шести тысяч предпринимателей. Общая сумма отсроченных платежей составит 30-32 миллиона рублей.

Речь идет о бизнесе в тех отраслях, которые терпят убытки в период пандемии коронавируса - арендаторах кафе, ресторанов, гостиниц и так далее.

- Если ситуация будет ухудшаться, то у нас есть возможность пролонгировать сроки действия поддержки, - подчеркнул директор департамента по управлению государственным имуществом Югры Юрий Якубенко.

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