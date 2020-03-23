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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Черный цвет - не помеха

Ян Непомнящий сохранил лидерство на турнире претендентов
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск № 62(8116)
В Екатеринбурге продолжается турнир претендентов, победитель которого получит право сыграть за мировую шахматную корону с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном из Норвегии.

Отрадно, что по итогам шести сыгранных туров во главе турнирной таблицы уверенно расположился представитель России - Ян Непомнящий.

Наш гроссмейстер черными фигурами после 40-го хода победил сильного китайца Дин Лижэня.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Таким образом, Непомнящий одержал третью победу на турнире и вторую кряду и продолжает лидировать, имея в своем активе 4,5 очка.

За турниром в Екатеринбурге наблюдают многочисленные эксперты. В их числе вице-президент Наблюдательного совета Федерации шахмат России Александр Жуков.

"В турнире претендентов с первых туров идет упорная и острая борьба, - сказал Жуков в интервью корреспонденту агентства "Р-Спорт". - И главная неожиданность поражения Дин Лижэня... Состав участников очень ровный, и любой может выиграть у любого. Очень радует, что Ян Непомнящий уверенно начал турнир. Я считаю, что его, как и Фабиано Каруану, можно отнести к фаворитам турнира".

Вице-президент Наблюдательного совета Федерации шахмат России Жуков считает Непомнящего одним из главных фаворито

Во вторник на турнире претендентов выходной, а на среду запланированы партии седьмого тура: Непомнящий сыграет с Вашье-Лагравом, Каруана с Ван Хао, Дин Лижэнь с Алексеенко, а Гири с Грищуком.

Тем временем Международная шахматная федерация (ФИДЕ) не ранее мая примет решение о проведении или переносе 44-й Всемирной олимпиады, которая должна была состояться в этом году. Причиной является не только пандемия коронавируса. ФИДЕ, в частности, отмечает, что возник ряд организационных проблем, и окончательное решение по проведению турнира решили отложить на некоторое время.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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