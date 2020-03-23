Из-за роста доллара спрос на жилье вырос в полтора раза

Высокая курсовая волатильность, продолжающаяся третью неделю, привела к увеличению покупательской активности на 42 процента. К такому выводу пришли аналитики "Циан", изучив поведение покупателей и продавцов в условиях снижения курса рубля.

Эксперты объясняют его тем, что при всяком падении национальной валюты, появляется стремление вложить деньги во что-то стабильное. И самой надежной валютой в такой ситуации как правило выступает недвижимость. По данным аналитиков, для сохранения средств россияне чаще выбирают готовое жилье: количество запросов на вторичном рынке увеличилось на 44 процента, на новостройки - на 35 процентов.

Екатеринбург по покупательской активности, по данным исследования, оказался в середине списка: здесь всплеск интереса отмечен на уровне 43 процентов. Но при этом больше интереса уральцы все-таки проявляют к первичному рынку, предпочитая новостройки.

Максимальный всплеск покупательской активности зафиксирован в Новосибирске (67 процентов), Перми и Волгограде - 59 процентов. Петербуржцы не торопятся покупать недвижимость, предпочитая хранить деньги в валюте. Здесь рост интереса на уровне 35 процентов.

Как следует из данных аналитиков, порядка пяти процентов продавцов в городах-миллионниках решили повременить и пока сняли квартиры с продажи. Как отмечают эксперты,в среднем падение составляло 2,4 процента. Рост объема предложения на вторичном рынке после снижения курса рубля произошел в единственном городе - Челябинске (+1,3 процента).

Преобладающее желание вкладывать средства в уже готовые квартиры, а не в новостройки, эксперты объясняют тем, что часть покупателей планирует получать пассивный доход от сдачи в аренду. Другие не хотят повторять печальный опыт тех, кто скупал недвижимость пять-шесть лет назад в период роста доллара. Тогда приобретенные в новостройках квартиры приходилось перепродавать с дисконтом, из-за того, что цены были изначально завышены. В отдельных проектах застройщики повышали стоимость до 10 процентов в течение недели на фоне общего ажиотажа.

Изучая поведение рынка в бальнейшем, аналитики отмечают, что при самом неблагополучном сценарии развития - в ситуации с карантином - количество сделок может показать отрицательную динамику. Многие компании уже перешли на удаленную работу, школы и вузы переходят на дистанционное обучение. Все эти серьезные проблемы ставят решение жилищного вопроса далеко не на первое место.