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23.03.2020 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале полицейский во время дежурства насмерть сбил женщину

Текст: Юлия Мякишева

В Алапаевске начальник изолятора временного содержания ОВД во время вечерней проверки нарядов сбил местную жительницу.

Информацию об инциденте подтвердил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: ОМВД России по Сургутскому району
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- Руководитель, о котором идет речь, возвращался в город с проверки, то есть, находился при выполнении служебных обязанностей. Он был трезв. Женщина шла в попутном направлении спиной к водителю. Неожиданно она, не поворачиваясь лицом к машине, с поднятыми руками вышла на проезжую часть. Избежать столкновения было невозможно. В такой ситуации может оказаться любой водитель, - рассказал полковник Горелых .

По его словам, полицейский сразу остановился и вызвал "скорую", но медики были бессильны. На место аварии выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД во главе с начальником отдела.

Проводится проверка, по ее итогам примут обоснованное решение.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Преступления правоохранителей

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