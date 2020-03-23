На Урале полицейский во время дежурства насмерть сбил женщину

В Алапаевске начальник изолятора временного содержания ОВД во время вечерней проверки нарядов сбил местную жительницу.

Информацию об инциденте подтвердил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Руководитель, о котором идет речь, возвращался в город с проверки, то есть, находился при выполнении служебных обязанностей. Он был трезв. Женщина шла в попутном направлении спиной к водителю. Неожиданно она, не поворачиваясь лицом к машине, с поднятыми руками вышла на проезжую часть. Избежать столкновения было невозможно. В такой ситуации может оказаться любой водитель, - рассказал полковник Горелых .

По его словам, полицейский сразу остановился и вызвал "скорую", но медики были бессильны. На место аварии выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД во главе с начальником отдела.

Проводится проверка, по ее итогам примут обоснованное решение.