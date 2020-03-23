У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус. Это молодой человек из Миасса, недавно вернувшийся из Испании, и трое челябинцев, прилетевших из Италии. Все больные госпитализированы, сообщили в понедельник в правительстве региона.

О первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Алексей Текслер. По его словам, вирус нашли у молодого человека из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию.

Как пояснили в минздраве, молодой человек прошел тепловизор в аэропорту Екатеринбурга, температура была нормальной. На следующий день врачи прибыли к туристу и его девушке домой, и предложили сдать анализы. А при обнаружении небольшого недомогания госпитализировали мужчину в инфекционное отделение городской больницы.

- Находившиеся в близком контакте с пациентом также сдали все анализы. Они отрицательные. Заболевший чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме, - пояснила представитель минздрава Марина Сергеева.

Еще три случая коронавируса заподозрены у трех челябинцев, вернувшихся из Италии. Как сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, их диагнозы пока не подтверждены центром вирусологии и биотехнологии Новосибирска "Вектор", но условно положительные результаты получены.

- Эти граждане госпитализированы в инфекционное отделение восьмой клинической больницы, они находятся в боксах,- сообщила Ирина Гехт. - Соответственно, отрабатывается круг лиц, которые с ними контактировали, на них выходят медики для забора анализов. Уже сутки отрабатываем все контакты, чтобы максимально охватить этих людей и сразу их изолировать либо на условиях карантина дома, либо при каких-то катаральных явлениях - в инфекционные отделения больниц.

По данным правительства области, всего под наблюдением находится 2895 человек, 93 из них госпитализированы с признаками ОРВИ. Но по большинству из них получены отрицательные результаты.