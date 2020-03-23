В Курганской области выявлен первый случай коронавируса

В Курганской области зафиксирован первый подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает правительство региона.

По данным областного департамента здравоохранения, вирус обнаружен у девочки, прилетевшей с родителями из Испании. После возвращения вся семья находилась на изоляции в частном доме.

Сейчас ребенок и его родственники в больнице. Девочка чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. У ее близких результат на коронавирус отрицательный. Контактные лица выявлены - все сдали анализы и находятся на больничных, соблюдают карантин.

Власти региона заверили, что медицинские организации готовы к работе в условиях наличия коронавирусной инфекции. Палаты оснащены необходимым оборудованием.