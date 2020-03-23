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23.03.2020 13:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Текст: Валентина Пичурина

В Зауралье задержаны заместитель начальника УМВД России по Курганской области, начальник межмуниципального отдела полиции "Шадринский" , главный бухгалтер этого отдела и два подчиненных ей сотрудника. Их подозревают в хищении из бюджета не менее 27 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
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По версии следствия, организовал и возглавил преступную группу замначальника УМВД. С 2012 года он занимал должность руководителя ОМВД России по городу Шадринску, а с 2017-го - замначальника регионального управления МВД. Вовлеченные в преступную группу сотрудники изготавливали фиктивные платежные ведомости и вносили туда заведомо ложные сведения о размерах начисленного денежного довольствия, премиях и других установленных законом выплат полицейским. Документы подписывал начальник отдела полиции. В результате сотрудникам на руки выдавали заниженные суммы или не выдавали вовсе. Разницу в выплатах обвиняемые присваивали и распределяли между собой.

Всего было похищено не менее 27 миллионов рублей. В рамках уголовного дела прошли обыски в служебных помещениях, а также по местам жительства фигурантов и их родственников. Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос избрании им меры пресечения.

Тем временем в пресс-службе УМВД России по Курганской области сообщили, что сотрудники, подозреваемые в незаконной деятельности, а также начальник межмуниципального отдела "Шадринский" и заместитель начальника регионального управления МВД (по общим вопросам) отстранены от исполнения обязанностей. Если их вину установят, они будут уволены из органов внутренних дел, а к их непосредственным руководителям приняты меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения со службы.

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