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23.03.2020 15:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Каменска-Уральского спас из горящей квартиры двух пенсионерок

Текст: Татьяна Воробьева

Двух пожилых жительниц Каменска-Уральского спас их сосед - 33-летний Алексей Салонин.

Пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Центральной случился днем 22 марта, сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области. Загорелась комната на первом этаже. Алексей живет в соседней секции. Он почуял запах гари, вышел на лестничную клетку - из секции напротив валил дым.

Фото: Пресс-служба Росгвардии
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"Мужчина выбежал на улицу и увидел в одном из окон пламя. Зная, что там могут быть пожилые соседи, он через форточку пролез в комнату, не охваченную пламенем. Ползком сосед стал продвигаться по полу и нашел лежащей пожилую женщину", - рассказали в главке МЧС.

Пенсионерка была в сознании. Алексей помог ей доползти до подъезда, а сам вернулся в задымленную квартиру. В другой комнате у окна он нашел вторую женщину: по состоянию здоровья она не могла передвигаться сама, и сосед, закрыв себе и ей лицо мокрым полотенцем, вывел ее наружу.

Женщины, одно из которых 67 лет, а второй 71 год, не пострадали.

"Прибывшие пожарные справились с огнем за пять минут. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причиной возгорания стало курение мужчины, его спасти, к сожалению, не удалось", - сообщили спасатели.

В главке МЧС рассматривают возможность представления Алексея Салонина к награде ведомства.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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