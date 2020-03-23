Житель Каменска-Уральского спас из горящей квартиры двух пенсионерок

Двух пожилых жительниц Каменска-Уральского спас их сосед - 33-летний Алексей Салонин.

Пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Центральной случился днем 22 марта, сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области. Загорелась комната на первом этаже. Алексей живет в соседней секции. Он почуял запах гари, вышел на лестничную клетку - из секции напротив валил дым.

"Мужчина выбежал на улицу и увидел в одном из окон пламя. Зная, что там могут быть пожилые соседи, он через форточку пролез в комнату, не охваченную пламенем. Ползком сосед стал продвигаться по полу и нашел лежащей пожилую женщину", - рассказали в главке МЧС.

Пенсионерка была в сознании. Алексей помог ей доползти до подъезда, а сам вернулся в задымленную квартиру. В другой комнате у окна он нашел вторую женщину: по состоянию здоровья она не могла передвигаться сама, и сосед, закрыв себе и ей лицо мокрым полотенцем, вывел ее наружу.

Женщины, одно из которых 67 лет, а второй 71 год, не пострадали.

"Прибывшие пожарные справились с огнем за пять минут. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причиной возгорания стало курение мужчины, его спасти, к сожалению, не удалось", - сообщили спасатели.

В главке МЧС рассматривают возможность представления Алексея Салонина к награде ведомства.