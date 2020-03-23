Роскачество: В России повысилось качество молока

Роскачество повторно протестировало молоко жирностью 3,2 процента шести популярных брендов.

Все оно исследовалось и раньше, но в этот раз молоко 5 брендов из 6 повысило свои баллы. Ранее в молоке 5 торговых марок были найдены следы антибиотиков. Но сейчас их обнаружено не было.

А вот молоко одного из производителей свои показатели не улучшило. Несмотря на то, что антибиотики из него исчезли, в его составе нашли бактерии группы кишечной палочки, превышение по общему количеству микроорганизмов. Первое исследование показало, что в процессе пастеризации молока этого бренда превышался температурный режим или длительность пастеризации. И этот недостаток есть и сейчас.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.