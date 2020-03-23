Россельхознадзор ввел временный запрет на экспорт круп

Россельхознадзор ограничил экспорт всех круп, сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Юлию Швабаускене.

Запрет введен на 10 дней и уже действует с 20 марта.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ", - говорится в письме Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства.