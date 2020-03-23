Россияне рассказали, за что уважают коллег

За что коллеги уважают друг друга выяснили в ходе опроса специалисты портала Работа.ру. Оказалось, что больше всего россияне ценят в своих коллегах профессионализм, а меньше всего - терпеливость. Результаты необычного исследования, в котором приняли участие 6300 человек, есть в распоряжении "РГ".

Каждый респондент мог дать не более трех ответов. В итоге 51% респондентов отметили, что для них самое ценное качество у коллег - это профессионализм. 46 % выбрали уважение к другим людям и их труду. 43% - готовность помочь в трудных ситуациях.

Также в пятерку "лучших" качеств входят ответственность (42%) и заинтересованность в качестве работы (35%).

Менее ценными оказались такие качества коллег, как доброжелательность (33%), отзывчивость (30%) и пунктуальность (14%). В варианте "Другое" 3% респондентов чаще всего отмечали терпеливость или уточняли, что в своих коллегах не ценят никаких качеств.