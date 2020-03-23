Россияне рассказали, за что уважают коллег

Новости

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом 02:54
Мировые цены на нефть обвалились на 9 процентов 02:06
Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО 01:34
Россиян вывезут из Марокко 23 марта 01:30
Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса 01:05
В Армении пожилым людям предложили приходить в магазин утром 00:55
Черчесов не исключил возвращения Кокорина в сборную России 00:47
Во Франции за нарушение карантина оштрафованы 92 тысячи человек 00:38
Песков: Переход президента на удаленную работу пока не рассматривается 22.03.2020
В Чехии скончался первый пациент с коронавирусом 22.03.2020
Москвичей призвали отказаться от необязательных поездок в метро 22.03.2020
Испания на 30 дней ограничивает перемещение иностранцев 22.03.2020
Во Франции зарегистрирован первый случай смерти врача от коронавируса 22.03.2020
Минкульт рекомендовал кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта 22.03.2020
В Минздраве опровергли информацию, что курильщики не заражаются COVID-19 22.03.2020
Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго надеется, что скоро поправится 22.03.2020
У всей семьи актрисы Деби Мейзар нашли коронавирус 22.03.2020
Греция закрылась на карантин 22.03.2020
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ 22.03.2020
Участник группы Bon Jovi Дэвид Брайан заболел коронавирусом 22.03.2020
В Германии запретят собираться больше, чем по двое 22.03.2020
Горнолыжный курорт в Хибинах досрочно закрылся из-за коронавируса 22.03.2020
Пласидо Доминго заболел коронавирусом 22.03.2020
Тренеры признали Дзюбу лучшим футболистом РПЛ в приостановленном сезоне 22.03.2020
СМИ: Биатлонист Логинов заработал за сезон более 120 тысяч евро 22.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
23.03.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, за что уважают коллег

Текст: Марина Гусенко
За что коллеги уважают друг друга выяснили в ходе опроса специалисты портала Работа.ру. Оказалось, что больше всего россияне ценят в своих коллегах профессионализм, а меньше всего - терпеливость. Результаты необычного исследования, в котором приняли участие 6300 человек, есть в распоряжении "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каждый респондент мог дать не более трех ответов. В итоге 51% респондентов отметили, что для них самое ценное качество у коллег - это профессионализм. 46 % выбрали уважение к другим людям и их труду. 43% - готовность помочь в трудных ситуациях.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Россияне рассказали, при каких условиях согласятся есть мясо "из пробирки"

Также в пятерку "лучших" качеств входят ответственность (42%) и заинтересованность в качестве работы (35%).

Менее ценными оказались такие качества коллег, как доброжелательность (33%), отзывчивость (30%) и пунктуальность (14%). В варианте "Другое" 3% респондентов чаще всего отмечали терпеливость или уточняли, что в своих коллегах не ценят никаких качеств.

Экономика Работа Общество Соцсфера Социология Рынок труда

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков: Переход президента на удаленную работу пока не рассматривается
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Пять военнослужащих в Мурманске госпитализированы после подрыва боеприпаса
В Уфе обнародовали видео с места ликвидации боевика
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии