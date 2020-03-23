Россотрудничество поможет учителям перейти в онлайн

Школы во всем мире экстренно переходят на дистанционное обучение из-за угрозы распространения короновируса, но в реальности далеко не все к этому готовы. Как избежать паники и хаоса? Как грамотно организовать уроки и увлечь детей?

Об этом 24 марта на платформе "Мобильная школа", специально созданной Россотрудничеством, расскажут эксперты в области образования и цифровой трансформации - преподаватели ведущих вузов, директора школ и учителя, психологи, юристы, коучеры… Конечно, прежде всего, мероприятие рассчитано на школы, работающие в СНГ, но подключиться к эфиру сможет любой желающий.

Конференция будет вестись через интернет, поэтому у всех русскоязычных школ за рубежом будет возможность подключиться. Сегодня таких школ более 10 тысяч: в Узбекистане, Киргизии, Белоруссии и других стран СНГ, Прибалтике, Латинской Америке, Африке, Азии и Европе.

Учителя, директора, а также руководители местных департаментов образования услышат много интересного и важного. Под каждую целевую аудиторию организаторы подготовили два параллельных трека. Управленцам расскажут, какие есть регламенты для дистанционного обучения, как удаленно провести планерку, как мотивировать учителей на работу онлайн, что обсудить с родителями. Для учителей подготовлены мастер-классы по организации онлайн-уроков, лайфхаки по составлению онлайн-расписания (а оно должно отличаться от очного), кейсы по "виртуальной" сдаче экзаменов…

В рамках интернет-встречи будет возможность услышать не только российских коллег, но и узнать международный опыт перехода на дистанционное обучение. В специальном треке "Учителя вместе" лучшие учителя мира расскажут, как организуют дистанционное обучение, какими инструментами пользуются, как мотивируют себя и своих учеников.

- У нас уже есть опыт в обучении через интернет: в прошлом году Россотрудничество запустило около 50 новых проектов, которые доступны онлайн, - подчеркнула глава ведомства Элеонора Митрофанова. - Всеми можно пользоваться бесплатно - заходи на ресурс, регистрируйся и получай задания. За 2019 год у нас более 100 тысяч учеников и преподавателей русских школ за рубежом прошли обучение в цифровой среде.