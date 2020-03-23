Самозанятым упростили отчисление взносов в Пенсионный фонд

Плательщикам налога на профессиональный доход теперь проще делать самостоятельные отчисления в Пенсионный фонд России (ПФР). Такая функция стала доступна в мобильном приложении, которое используют самозанятые.

В ставки налога для граждан, работающих на себя (4% для тех, кто оказывает услуги другим гражданам, и 6% для тех, кто работает с ИП и компаниями), включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в ПФР самозанятые могут отчислять в добровольном порядке. Чтобы упростить им эту задачу, налоговики расширили функционал приложения "Мой налог".

Формировать отчисления можно двумя способами: единовременным платежом или произвольной суммой. При уплате страховых взносов не менее фиксированного размера (в 2020 году эта сумма составляет 32 448 руб. за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один календарный год. Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации в ПФР в качестве страхователя до конца календарного года. При уплате страховых взносов, не превышающих минимального размера, в стаж будет засчитан период пропорционально произведенному платежу.

Чтобы начать отчислять взносы, самозанятому достаточно подать заявление через приложение. Личное посещение ПФР не требуется.

Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года. Сейчас он работает в 23 регионах, а с середины 2020 года его планируют распространить на всю страну. Спецрежимом могут пользоваться граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно без посредников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут, регистрируясь в мобильном приложении. Приложение обеспечивает все взаимодействие между налоговыми органами и самозанятыми. Оно полностью заменяет кассу и отчетность. С его помощью можно формировать и отправлять чеки клиентам, проверять начисление налога (расчет производится автоматически) и узнавать о сроках уплаты. Для удобства к приложению можно привязать банковскую карту и пользоваться функцией автоплатежа.

Самые популярные категории услуг у граждан, работающих на себя, - это перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.