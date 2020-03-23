Сельские учителя получат больше льгот по оплате коммунальных услуг

Министерство просвещения подготовило новые меры поддержки педагогов, работающих в сельской местности. Они внесены в виде поправок в проект Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года).

Речь идет о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг жилых помещений, включая отопление и освещение для учителей из сельских населенных пунктов, рабочих поселков, поселков городского типа или городах, где живут менее 50 тысяч человек.

Размер, условия и порядок возмещения этих расходов будет утверждать Правительство РФ и субъекты. Меры социальной поддержки затронут не только учителей, которые живут и работают на селе, но и тех, кто приезжает в работать в сельские школы из крупных городов.