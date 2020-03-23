Сергей Шойгу обсудил с президентом Асадом ситуацию в Сирии

Новости

Члены Совфеда старше 70 лет перейдут на удаленный режим работы 18:42
Россияне смогут посмотреть якутские фильмы бесплатно до 10 апреля 18:42
Сельские учителя получат больше льгот по оплате коммунальных услуг 18:39
Скончался музыкант и дирижер Мариинского театра Василий Кан 18:33
В Крыму завели дело на лидера запрещенного в РФ меджлиса 18:32
На Кубе у российского туриста выявили коронавирус 18:26
Глава ФПА призвал адвокатов продолжать выполнять свои функции 18:23
Флагманский седан Genesis обрел новые комплектации в России 18:22
Сотрудница Смольного госпитализирована с подозрением на коронавирус 18:19
МГИК предложил провести онлайн-голосование по поправкам в Конституцию 18:19
Попавший в ДТП хоккеист пришел в сознание после операции 18:09
Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса 17:40
Саратовца осудили на пятнадцать лет за изготовление 9 кг наркотиков 17:37
В Южной Корее число победивших COVID-19 превысило три тысячи человек 17:36
СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус 17:36
В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную 17:35
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд 17:29
Назначен новый министр МВД Карачаево-Черкесии 17:24
Аудитория российского ТВ за неделю выросла на 4% 17:23
В мэрии Саранска запретили рукопожатия 17:21
Археологи обнаружили сотни монет XVIII века под полом церкви 17:21
Жители Петербурга стали активнее арендовать дачи в Ленобласти 17:19
Президент Южной Кореи будет жертвовать 30% зарплаты на борьбу с COVID-19 17:12
Путин поздравил Бжанию с избранием президентом Абхазии 17:11
Россельхознадзор ввел временный запрет на экспорт круп 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
23.03.2020 18:22
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу обсудил с президентом Асадом ситуацию в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов
По поручению президента России министр обороны Сергей Шойгу слетал в Дамаск, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Когда самолет главы нашего военного ведомства оказался в сирийском небе, в целях безопасности его взяли на сопровождение истребители Су-35С.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии

Шойгу и Асад хорошо знают друг друга, прежде не раз встречались в Москве и в Дамаске. Речь на таких встречах обычно шла о борьбе с международными террористами и о той помощи, которую Россия готова оказывать пострадавшему от войны ближневосточному государству. На нынешних переговорах эти вопросы тоже поднимались. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны РФ, Шойгу и Асад, в частности, говорили о том, как обеспечить устойчивый режим прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации и стабилизировать обстановку в других районах Сирии. Они также обсудили различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками.

Отдельной темой стало гуманитарное содействие нашей страны сирийскому населению, заметно страдающему от запретительных санкций западных государств. По сути дела сегодня лишь специалисты из России помогают властям Дамаска восстанавливать экономический потенциал страны. Судя по информации из Минобороны РФ, на переговорах с Асадом Шойгу подтвердил: прекращать такую помощь Москва не собирается.

Фото: Предоставлено Минобороны РФ
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Между тем, в понедельник в зоне деэскалации Идлиб наши и турецкие военные во второй раз провели патрулирование стратегической автотрассы М-4, связывающей провинцию Латакия с крупнейшим городом страны Алеппо. Как сообщили в российском миротворческом Центре, для обеспечения безопасности патрульных машин протяженность маршрута совместного рейда вновь сократили. Дело в том, что первое патрулирование этой трассы в середине марта тоже пришлось корректировать по времени и протяженности зоны контроля. Причиной стал "живой щит", который окопавшиеся в Идлибе неподконтрольные Анкаре террористы выставили на пути военных. На маршруте взвода российской военной полиции и турецкого подразделения боевики выставили мирных жителей, в том числе женщин и детей. Эта провокация затруднила дальнейшее движение совместного российско-турецкого патруля.

Вот как дальнейшее развитие событий тогда объяснили в нашем военном ведомстве: "В целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута первого совместного патрулирования". В Минобороны уточнили, что в связи с провокацией на автодороге, турецкому командованию предоставили дополнительное время на принятие мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечению безопасности совместного патрулирования трассы М-4.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Российский управляемый снаряд доказал свою эффективность в Сирии

В понедельник в российском миротворческом Центре подтвердили, что представители Турции обязались в ближайшее время нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие движению колонн совместного патрулирования шоссе в коридоре безопасности.

Напомним, что, согласно договоренностям президентов Путина и Эрдогана, на этой автостраде, а также к северу и югу от нее предусмотрено создание коридоров безопасности общей шириной 12 километров. Саму дорогу должны были взять под контроль военные России и Турции. Судя по сообщению Минобороны РФ, несмотря на предпринятую боевиками провокацию, совместное патрулирование трассы М-4 продолжится. Но лишь после того, как Анкара полностью разберется с действующими в Идлибе боевиками.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Ситуация в Сирии Военная операция РФ в Сирии

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
На Ставрополье на инфекциониста завели дело за нарушение самоизоляции
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента