Сергей Шойгу обсудил с президентом Асадом ситуацию в Сирии

По поручению президента России министр обороны Сергей Шойгу слетал в Дамаск, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Когда самолет главы нашего военного ведомства оказался в сирийском небе, в целях безопасности его взяли на сопровождение истребители Су-35С.

Шойгу и Асад хорошо знают друг друга, прежде не раз встречались в Москве и в Дамаске. Речь на таких встречах обычно шла о борьбе с международными террористами и о той помощи, которую Россия готова оказывать пострадавшему от войны ближневосточному государству. На нынешних переговорах эти вопросы тоже поднимались. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны РФ, Шойгу и Асад, в частности, говорили о том, как обеспечить устойчивый режим прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации и стабилизировать обстановку в других районах Сирии. Они также обсудили различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками.

Отдельной темой стало гуманитарное содействие нашей страны сирийскому населению, заметно страдающему от запретительных санкций западных государств. По сути дела сегодня лишь специалисты из России помогают властям Дамаска восстанавливать экономический потенциал страны. Судя по информации из Минобороны РФ, на переговорах с Асадом Шойгу подтвердил: прекращать такую помощь Москва не собирается.

Между тем, в понедельник в зоне деэскалации Идлиб наши и турецкие военные во второй раз провели патрулирование стратегической автотрассы М-4, связывающей провинцию Латакия с крупнейшим городом страны Алеппо. Как сообщили в российском миротворческом Центре, для обеспечения безопасности патрульных машин протяженность маршрута совместного рейда вновь сократили. Дело в том, что первое патрулирование этой трассы в середине марта тоже пришлось корректировать по времени и протяженности зоны контроля. Причиной стал "живой щит", который окопавшиеся в Идлибе неподконтрольные Анкаре террористы выставили на пути военных. На маршруте взвода российской военной полиции и турецкого подразделения боевики выставили мирных жителей, в том числе женщин и детей. Эта провокация затруднила дальнейшее движение совместного российско-турецкого патруля.

Вот как дальнейшее развитие событий тогда объяснили в нашем военном ведомстве: "В целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута первого совместного патрулирования". В Минобороны уточнили, что в связи с провокацией на автодороге, турецкому командованию предоставили дополнительное время на принятие мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечению безопасности совместного патрулирования трассы М-4.

В понедельник в российском миротворческом Центре подтвердили, что представители Турции обязались в ближайшее время нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие движению колонн совместного патрулирования шоссе в коридоре безопасности.

Напомним, что, согласно договоренностям президентов Путина и Эрдогана, на этой автостраде, а также к северу и югу от нее предусмотрено создание коридоров безопасности общей шириной 12 километров. Саму дорогу должны были взять под контроль военные России и Турции. Судя по сообщению Минобороны РФ, несмотря на предпринятую боевиками провокацию, совместное патрулирование трассы М-4 продолжится. Но лишь после того, как Анкара полностью разберется с действующими в Идлибе боевиками.