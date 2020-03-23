СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус

Две редкие уголовные статьи применит Следственный комитет при процессуальной проверке, начало которой он объявил. Это статья 237 Уголовного кодекса РФ - "искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей" и из того же кодекса статья 128.1 - "клевета".

Как объяснили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, проверка начата "в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в России с целью усиления панических настроений". Никаких конкретных адресов проверки пока у следствия нет. Но смотреть в первую очередь будут интернет и во вторую - бумажные средства массовой информации.