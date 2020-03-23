СМИ: Италия обратилась к Пентагону за помощью в борьбе с коронавирусом

Правительство Италии обратились к США с просьбой оказать содействие в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Как передает CNN, запрос прошел по военной линии, от министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини к главе Пентагона Марку Эсперу.

В Риме надеются, что американская армия поделится с итальянцами защитными масками и аппаратами искусственной вентиляции легких, а расквартированные на территории республики военные помогут в развертывании полевых госпиталей.

Как напоминает телеканал, ранее Пентагон предоставил гражданским больницам США маски и аппараты вентиляции легких из своих запасов. Кроме того, были созданы подразделения для строительства полевых госпиталей, чтобы снизить нагрузку на обычные больницы.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 300 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 150 странах мира. Италия занимает втрое место после Китая по числу зараженных - свыше 59 тысяч человек, при этом в республике отмечен самый высокий процент смертности (10 процентов). Специалисты связывают это с тем, что в Италии много пожилых людей, которые наиболее уязвимы перед новым вирусом.