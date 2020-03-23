Уже более 850 миллионов школьников по всему миру, то есть каждый второй, вынуждены из-за коронавируса перейти на онлайн-обучение. Российским школам дистанционную систему приходится запускать буквально с колес. Что делать родителям с цифровыми учебниками и тетрадками? Как быстро учителя освоят стриминговые сервисы и продвинутые интерактивные платформы? И выдержат ли нагрузку электронные дневники? Разбирались корреспонденты "РГ".

Дети, учителя и родители не бездельничают, хотя на удаленке непросто всем. Фото: Валерий Матыцын/ТАСС

В зоне доступа

По данным министерства просвещения, сегодня школы активно используют электронные журналы и дневники, везде есть компьютеры, подключенные к интернету - в классах по всей стране их более двух миллионов штук! Другое дело, что скорость доступа к Сети везде разная. И многим школам до заветных 100 мегабит в секунду еще очень далеко. Особенно сельским, а их в стране больше половины.

- У нас есть проблемы с интернетом, - признает и.о. директора школы в поселке Ромашки Палласовского района Волгоградской области Аэлита Шулакова. - Когда ресивер-приемник не работает, приходится звонить в техподдержку. Не у всех дома компьютеры или ноутбуки. У некоторых даже телефонов нет. Думаем, как выйти из ситуации.

В Пермском крае, где похожие проблемы, школы, возможно, будут выдавать детям во временное пользование ноутбуки. Вопрос прорабатывается.

Если интернет есть, но дает сбои, вместо онлайн-уроков учителя обещают отправлять ученикам задания на электронную почту. И главное - те семьи, которым интернет недоступен, в любом случае получат возможность отправить ребят в школу. При этом обязательно будут усилены меры дезинфекции.

Держим перегрузку

Из-за возросшей нагрузки электронные дневниковые системы стали чаще "тупить". Подгрузить туда домашку иногда удается с десятой попытки.

- Пришлось пройти сложный квест. У первоклашек-второклашек нет ни своей электронной почты, ни телефонов. Но оказалось, что через родительскую электронную почту нельзя получить половину заданий, нельзя прикрепить файлы с выполненными, - делится мама двух учеников Наталья Гусева. - Срочно завели отдельные учетные записи для детей.

При уходе школы в онлайн российские образовательные интернет-ресурсы готовятся к пятикратным перегрузкам

Наталья признается: с переходом уроков на удаленку забот у родителей сильно прибавилось. И это мягко сказано.

- А у нас с электронным дневником все в порядке, - рассказывает мама четвероклассницы из Екатеринбурга Юлия Карпова. - Сегодня пришло сообщение: просят принести в школу все выполненные за неделю задания и оставить на охране. Учеба продолжается!

В Кемеровской области домашние задания учителя-предметники тоже должны выкладывать в электронный дневник.

- Задание прислали даже по физкультуре, - с удовлетворением отмечают родители старшеклассницы одной из школ столицы Кузбасса. - Но переживаний хватает. Так, "Войну и мир" дочка читает, а вот как она будет разбираться, скажем, с перпендикулярностью прямых и плоскостей - вопрос. Ни онлайн-занятий, ни проверки знаний наш график дистанционного обучения пока не предусматривает.

Войти в IT

Смогут ли учителя, и особенно "возрастные", легко войти в IT? В прошлом году Федеральный институт развития образования РАНХиГС составил список методических трудностей в их работе. В "лидерах" - нежелание самих учителей использовать новые технологии. Затем идет нехватка знаний и навыков. Следом - проблемы с часами: на подготовку инновационных занятий уходит на 20 процентов больше времени.

- Самое плохое, что может сейчас сделать школа, - это построить онлайн-обучение как кальку офлайн-уроков, - считает педагог-русист, завкафедрой словесности ОАНО "Новая школа" Сергей Волков. - Онлайн-урок должен быть гораздо короче, и их не может быть много. 5-6 уроков подряд - просто физически одуреешь от экрана.

Как научить учителей учить по-новому? Причем в рекордные сроки? Регионы стараются: проводят семинары и в офлайне, и в онлайне. К примеру, в Кемеровской области провели вебинар о возможностях дистанционного обучения. Трансляцию посмотрели более 2,7 тысячи педагогов. Помогают совершенно бесплатно и цифровые компании. Началось обучение учителей в Новосибирской области. А Высшая школа экономики подготовила пошаговые карточки-советы для учителей. В частности, эксперты рекомендуют устраивать виртуальные беседы с классом: для этого есть Скайп, Zoom, другие программы. Не ограничиваться только отправкой домашки по почте, а проводить групповые задания в общих чатах...

Цифра - наше все

Напомним: министерство просвещения рекомендовало школам до 12 апреля уйти на каникулы. Или ввести в это время дистанционное обучение детей. Конкретные меры каждый регион определяет сам. Скажем, в Петербурге на онлайн-обучение еще на прошлой неделе перешли 112 тысяч школьников. А всего в северной столице примерно полмиллиона учеников. В каком формате питерские школы будут работать после 30 марта, сейчас решается.

Кроме того, минпросвещения уже договорилось с провайдерами связи о расширении доступа к ключевым образовательным интернет-ресурсам. И рекомендовало самые интересные и полезные из них. Например, Российскую и Московскую электронные школы, Яндекс.Учебник, Учи.ру или, например, Якласс. Ведущие российские издательства уже открыли бесплатный доступ к огромной базе электронных учебников. Онлайн-уроки ведут не только учителя, но и известные писатели, публицисты, ученые. Дети, учителя и родители действительно не бездельничают. Это четко показывает статистика: пиковая нагрузка на Яндекс.Учебник уже выросла в полтора раза, на Учи.ру - вдвое.

- Мы отмечаем около миллиона активных пользователей ежедневно, - говорит технический директор Учи.ру Алексей Вахов. - Готовимся к поддержке платформы в условиях пятикратной нагрузки. Такие объемы трафика не могут не сказываться на интернет-продуктах и ожидаемо показывают компаниям слабые места их систем. Повышается риск сбоев некоторых облачных систем. Чтобы полностью адаптироваться к новым объемам трафика, потребуется от недели до месяца.

Подготовили Ксения Колесникова, Константин Бахарев, Роман Мерзляков, Юлия Потапова, Наталья Решетникова, Анна Скрипка, Вера Черенева, Ольга Штейн

Олимпиады - в режим "аватара"

Заключительные этапы всероссийских олимпиад переносятся. Но финалисты олимпиады кружкового движения Национальной технологической инициативы продолжают соревноваться в новом формате: с помощью "аватаров" и удаленного доступа. Победители и призеры могут получить 100 баллов по профильному ЕГЭ или даже стать студентами без вступительных испытаний.

Сначала ребята решают теоретические задачи. Все - под прицелами камер. Система строго отслеживает экран компьютера участника, его рабочее место, лицо и даже комнату. Заходишь на посторонний сайт? Ноль баллов!

Самое интересное - практика. К примеру, на профиле "наносистемы и наноинженерия" нужно синтезировать в пробирке квантовые точки. Это структуры размером 3-20 нанометров, которые растворяются в воде. Теперь школьники работают с пробирками и реактивами не своими руками, а с помощью "аватаров". Для этого на базе детского технопарка МИРЭА - Российского технологического университета создана специальная лаборатория. Дети удаленно проводят все расчеты и говорят лаборантам, что делать. "Аватары", на которых закреплена видеокамера с трансляцией, выполняют инструкции предельно точно.

А вот финалистам профиля "аэрокосмические системы" предстоит спроектировать робота для работы на другой планете. Ее моделирует полигон на площадке Научно-исследовательского института механики МГУ. Ребята получат удаленный доступ к роверам-планетоходам. Управление роботом, к которому нет физического доступа, - сложная и актуальная задача. Так что новый формат соревнований сделал олимпиаду еще интереснее.

Мнение

Борис Илюхин, директор Центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС:

- Массовый уход в онлайн - это огромный вызов для всей российской системы образования. Иногда бывает так, что в селе есть хороший мобильный интернет, а вот в самой школе проводная сеть не очень. Бывает и наоборот, когда интернет есть только в школе. Но это касается только самых отдаленных уголков - например, в Республике Саха - Якутия или в Ямало-Ненецком автономном округе. В России чуть больше 40 тысяч школ, из них самых отдаленных - 200-300.

Ключевая проблема в том, что многие учителя не умеют пользоваться электронным контентом, а иногда вообще, будем честными, информационно безграмотны. Например, условием для обучения на курсах повышения квалификации по использованию электронных средств обучения, проводившихся год назад, было наличие адреса электронной почты. Выяснилось, что около трети учителей (порядка 100 учителей из 300) его просто не имеют.

Некоторые педагоги под дистанционным обучением понимают такую схему работы: прочитай отсканированный учебник - реши 20 примеров - проверю. Но это совсем не то. Нужны новые интерактивные форматы и задания, которые сопровождались бы кратким учебным материалом. И нужна, конечно, включенность и терпение родителей. Нужно выдохнуть и приготовиться к тому, что на время именно ты будешь главным человеком, который поможет ребенку учиться. Такой форс-мажор.