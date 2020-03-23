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23.03.2020 12:15
Рубрика: В мире

США грозит 30-процентная безработица из-за COVID-19

Текст: Александр Гасюк
Пессимистичные и грозящие крупными неприятностями американской экономике в год президентских выборов прогнозы все чаще звучат в США. Несмотря на амбициозные, но пока не реализованные планы президента страны Дональда Трампа оказать масштабную помощь в размере 2 триллионов долларов наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса секторам национальной экономики, избежать взрывного роста безработицы среди американцев, похоже, не удастся.

Массовое закрытие заводов и предприятий малого и среднего бизнеса в связи с эпидемией коронавируса приведет к беспрецедентному 50-процентному падению ВВП США, а безработица в стране уже во втором квартале текущего года взлетит до 30 процентов. Такой мрачный прогноз в интервью информагентству Bloomberg накануне высказал председатель федерального резервного банка города Сейнт-Луис Джеймс Баллард. Заметим, что возглавляемое этим чиновником финансовое учреждение является одним из 12 региональных резервных банков США, которые составляют основу центрального банка Соединенных Штатов. С учетом этого обстоятельства предсказания информированного банкира, который оценил текущие потери американской экономики в астрономические 2,5 триллиона долларов, явно не взяты с потолка.

Фото: Фото предоставлено Медиакорпорацией Китая
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"Речь идет о плановой, организованной частичной остановке экономике США во втором квартале. Это огромный шок, мы стремимся справиться с ним и сохранить контроль", - сказал Баллард.

Напомним, на прошлой неделе крупнейшие американские автозаводы - General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler - по требованию профсоюзов остановили свои конвейеры из-за стремительного распространения COVID-19. Этим заболеванием, по последним данным, заболели более 35 тысяч американцев, число продолжает быстро расти.

Тем временем, по данным axios.com, 96 процентов владельцев малого бизнеса в США уже заявили о начавшихся у них проблемах из-за эпидемии инфекционного заболевания. Из них треть предпринимателей уверены: в сложившихся условиях они смогут продержаться не более трех месяцев, прежде чем будут вынуждены выходить из бизнеса, сворачивая свои дела и массово увольняя наемных работников. При этом, число наиболее подверженных риску остаться без работы уже в ближайшее время американцев составляет порядка 24 миллиона человек, подсчитало издание Politico.

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