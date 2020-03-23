Татьяна Москалькова обратилась в ООН в защиту прав Александра Винника

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение специальному докладчику ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видах обращения и наказания Нилсу Мелзеру. Она обращает его внимание на права гражданина РФ Александра Винника.

По информации, которая есть у Татьяны Москальковой, у Винника резко ухудшилось состояние здоровья. При этом в обращении указывается, что "заседания по его делу проводятся в ночное время, что крайне отрицательно сказывается на его физическом состоянии", а прогулки на свежем воздухе ему не разрешены.

Винник лишен возможности общения (в том числе и по телефону) с женой и детьми. Ему не разрешается пресса и книги.

Татьяна Москалькова просит Нилса Мелзера о посещении Александра Винника и об обращении специального докладчика ООН к властям Франции с требованием устранить нарушения прав гражданина РФ. А именно - предоставить ему возможность свидания с женой и детьми, контакты с внешним миром и разрешить прогулки на свежем воздухе.

Омбудсмен также обратилась в Госдуму и Совет Федерации с просьбой привлечь внимание к проблеме на парламентском уровне, и обращаться к этой теме в ходе контактову коллегами из парламентских делегаций иностранных государств.