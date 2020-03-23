Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест на коронавирус, который сдала канцлер ФРГ Ангела Меркель, дал отрицательный результат. Об этом проинформировал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, которые приводит агентство DPA, в ближайшее время "будут сделаны новые тесты", чтобы подтвердить, что Меркель не инфицирована. Пока же канцлер побудет на карантине.

Она самоизолировалась дома после того, как стало известно, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом. Такое решение она приняла совету врачей и специалистов Института вирусологии им. Роберта Коха.

Ранее сегодня Меркель приняла участие в заседании правительства в режиме телеконференции. При этом чувствовала она себя хорошо.

От результатов дополнительного обследования зависит, примет ли канцлер участие в видеоконференциях лидеров ЕС и G20. Правда, даты их проведения пока не установлены.