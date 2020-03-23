Роста цен на социально-значимые продукты, в том числе повышенного спроса, в торговых сетях не наблюдается. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейшие торговые сети России.

В Ассоциации подчеркнули: торговые сети будут сдерживать рост цен в интересах покупателей.

Сейчас идут переговоры с поставщиками о закупках, чтобы создать дополнительные запасы товаров. "Для формирования дополнительных товарных запасов торговые сети проводят переговоры с поставщиками о закупках, при этом, с учетом курсовой разницы и повышенного спроса по ряду товарных позиций поставщики предлагают увеличенные цены. Речь идет о незначительном росте в несколько процентов", - уточнили в АКОРТ.