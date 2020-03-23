УЕФА отложил на неопределенный срок финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о переносе на неопределенный срок решающих матчей мужской и женской Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Причиной решения, которое УЕФА озвучил в понедельник, стало распространение коронавируса, из-за которого уже отложены матчи всех еврокубков и почти все национальные чемпионаты.

Дату проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы будет определять специально созданная группа под руководством президента УЕФА Александера Чеферина.

Ранее испанское издание Marca, по данным своего источника, сообщило, что финал Лиги чемпионов пройдет 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня вместо 30 и 27 мая соответственно.