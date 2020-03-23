УЕФА предложил три варианта завершения европейского сезона

Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложила всем национальным федерациям, лигам и клубам не один, а сразу три варианта календаря на остаток сезона.

Изначально речь шла о том, чтобы завершить все внутренние первенства, розыгрыши кубков и еврокубков, а также плей-офф Лиги наций (для определения оставшихся четырех участников чемпионата Европы-2020), к 30 июня.

Однако в УЕФА возникли большие сомнения в возможности соблюсти этот график. И в организации возникло еще два варианта - завершить сезон до 31 июля или до 31 августа. В такой ситуации новый сезон придется начинать намного позже обычного, с чем могут быть не согласны несколько ведущих клубов.

Самая запутанная ситуация сейчас в английской Премьер-лиге (АПЛ). Там чуть ли не каждый день рассматривают различные сроки завершения сезона. И когда будет принято окончательное решение - неизвестно.

Первоначально английский чемпионат был приостановлен 13 марта на три недели. Однако в прошлый четверг было официально объявлено, что матчи первенства не будут проводиться как минимум до 30 апреля. И, скорее всего, оставшиеся игры пройдут при пустых трибунах.

В АПЛ не очень-то горят желаниям следовать возможным рекомендациям УЕФА и намерены завершить нынешний сезон к середине июля, дабы новый чемпионат стартовал, как и планировалось ранее, 8 августа. Англичане рассматривают возможность провести оставшиеся девять туров за шесть недель, начиная с 1 июня.

Одно можно сказать почти наверняка - в Англии не собираются досрочно завершать сезон. Причина ясна: такое решение повлечет за собой гигантские денежные потери. По информации британских СМИ, вещатели могут потребовать у руководства АПЛ 750 миллионов фунтов в случае, если оставшиеся девять туров не будут сыграны.

В отличие от Англии в других ведущих европейских чемпионатах все остается без изменений. Итальянский чемпионат не возобновится раньше 3 апреля, немецкий - 2 апреля, испанский - 5 апреля, а французское первенство, как и еврокубки, были приостановлены на неопределенный срок.

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин не исключил вариант, при котором чемпионат страны не будет доигран

Запутанная ситуация с возобновлением российской Премьер-лиги (РПЛ). Официально сезон приостановлен до 10 апреля. Однако есть все основания полагать, что пауза затянется. На днях президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что, по самым оптимистичным прогнозам, рестарт чемпионата произойдет 24 апреля. При этом он не исключил вариант, при котором сезон не будет доигран. Одной из проблем могут стать сроки контрактов футболистов, многие из которых истекают в конце мая или начале июня. Единственное, что можно сказать с уверенностью, - матчи не будут проходить без зрителей. Такой вариант в РПЛ не рассматривается.

Несмотря на пандемию коронавируса, спорт полностью не остановился. В нескольких странах по-прежнему играют в спорт. К примеру, в Белоруссии, где на выходных прошли матчи первого тура. К слову, на днях "Матч ТВ" объявил, что приобрел права на показ игр чемпионата и Кубка Белоруссии до конца нынешнего сезона.

Главная интрига чемпионата - сумеет ли брестское "Динамо" защитить титул. В дебютном матче первенства "бело-голубые" неожиданно потеряли очки в домашней встрече с командой "Смолевичи" (1:1). Еще хуже выступил рекордсмен по числу чемпионских титулов БАТЭ. Клуб из Борисова проиграл на выезде со счетом 1:3 "Энергетик-БГУ".

В самом разгаре находится австралийский чемпионат, который также отныне будет транслироваться на "Матч ТВ". Регулярный сезон в этой стране проходит с октября по апрель и состоит из 27 туров. Первые шесть команд выходят в плей-офф, победитель которого получает право выступить в азиатской Лиге чемпионов.

Продолжается футбол еще в нескольких странах. В частности, в Анголе, Буркина-Фасо, Гаити, Бурунди, Никарагуа, Мавритании и Малави.