Создано устройство, позволяющее подключить к аппарату ИВЛ двух больных

Ученые Института биокибернетики и биомедицинской инженерии Польской академии наук придумали способ использовать один аппарат искусственной вентиляции легких для лечения сразу двух пациентов.

Конструкция прибора продумана таким образом, что он независимо регулирует основные параметры процесса механической вентиляции легких двух пациентов одновременно, об этом рассказал в своем Twitter министр науки Польши Ярослав Говин.

Производство таких аппаратов срочно начинается в Институте техники и медицинской аппаратуры в городе Забже. Уже в течение ближайших трех недель должны появиться первые сто образцов новых респираторов.

Напомним, основная опасность коронавируса в том, что у заболевших может развиться двусторонняя пневмония, и тогда им жизненно важно подключение к аппарату ИВЛ.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 600. Семь человек умерли, около тысячи пациентов лежат в больницах с подозрением на заражение, более 53 тысяч человек находятся под эпидемиологическим надзором.