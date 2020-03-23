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23.03.2020 17:48
Рубрика: Экономика

Томаты попали в тепличные условия

В 2020 году в России соберут рекордный урожай овощей закрытого грунта
Текст: Татьяна Карабут
С начала 2020 года производство тепличных овощей в России увеличилось на треть. Прибавка особенно актуальна по томатам: на импорт приходится около 40% от общего объема потребления. А в условиях слабого рубля рост цен на импортную продукцию неизбежен. Переход на отечественную продукцию позволит сохранить цены на базовые овощи на приемлемом уровне.
Инвестиции в тепличные проекты превысили 200 млрд руб. Фото: Юрий Машков / ТАСС Инвестиции в тепличные проекты превысили 200 млрд руб. Фото: Юрий Машков / ТАСС
Инвестиции в тепличные проекты превысили 200 млрд руб. Фото: Юрий Машков / ТАСС

По данным Минсельхоза, к середине марта 2020 года в зимних теплицах собрано 198,4 тыс. т овощей - на 33,6% выше показателя 2019 года (148,5 тыс. т). Больше всего мы прибавили в производстве тепличных огурцов - 42% (до 142 тыс. т). Томатов вырастили на 17,7% больше (52,5 тыс. т), прочих зеленых культур - почти на 40% больше (3,9 тыс. т).

198,4 тысячи тонн овощей собрано к середине марта в зимних теплицах

Производство тепличных овощей в последние годы стремительно растет. В прошлом году в зимних теплицах было выращено рекордные 1,14 млн т овощей - это выше среднего показателя за последние пять лет. По оценке ведомства, по результатам 2020 года этот рекорд будет обновлен: производство тепличных овощей может составить не менее 1,25 млн т - плюс 6,1% к результату 2019 года. А к 2025 году в России смогут вырастить 1,6 млн т огурцов, томатов и зелени, прогнозируют в ведомстве.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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За последние пять лет инвестиции в тепличные проекты превысили 200 млрд руб., заложено более 1,1 тыс. га теплиц, подсчитывает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков. Только Московская область рассчитывает построить к 2025 году 150-180 га теплиц и стать лидером по производству тепличных овощей в стране, говорил ранее министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Развивают это направление даже торговые сети. Так, "Магнит" намерен в этом году построить в Тихорецком районе Краснодарского края первую очередь тепличного комплекса мощностью 23 тыс. т овощей в год. По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, у производителей тепличных овощей самая высокая рентабельность в АПК. Она составляет 52%. Этому способствует высокая производительность: с 1 кв. метра можно получить до 80 кг овощей.

Рост объема производства тепличных овощей позволит снизить импортозависимость в этом сегменте, что в условиях слабого рубля становится особенно актуальным вопросом. По оценке Михаила Глушкова, уже сейчас своими силами в России на 90% закрывается потребность в огурцах. В прошлом году в страну было ввезено всего 86 тыс. т, а в 2018 году объем импорта огурцов составил 123 тыс. т. А вот доля импортных томатов пока велика, хотя и снижается. В прошлом году объем импорта составил 552,7 тыс. т томатов, а в 2018 году - 578 тыс. т.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По основным овощным товарным позициям (тот же картофель или морковь) российские предприятия удовлетворяют полностью внутренний спрос, и значительного роста цен на такую продукцию не предвидится, подчеркивает представитель АКОРТ Илья Власенко. Обеспечить борщевым набором страну российским аграриям не составляет труда, согласен Михаил Глушков. При необходимости мы можем нарастить объемы производства овощей открытого грунта.

Проблема может заключаться в другом: для производства тепличных овощей используются импортные компоненты, отмечает Михаил Глушков. Так, российские теплицы на 100% зависимы от импортных семян. "На вопросы селекции и семеноводства государство должно обратить пристальное внимание", - считает эксперт. Также для выращивания овощей используются импортные маты ("подложка"). Кроме того, завозим из-за рубежа средства защиты растений.Ослабление рубля в конечном итоге через некоторое время может сказаться на конечной стоимости даже отечественных тепличных овощей.

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