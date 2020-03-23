В Армении пожилым людям предложили приходить в магазин утром

Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что власти страны намерены призвать все продовольственные магазины установить специальные часы, в которые пожилые люди будут делать покупки. Предположительно, это будет время с 10 утра до полудня.

"Всех остальных граждан мы призовем не посещать магазины в эти часы, чтобы по возможности сократить контакты", - отметил вице-премьер. Такие меры предлагаются, чтобы уберечь от коронавируса пожилых людей, для которых эта болезнь опаснее, чем для других групп населения.

На данный момент в Армении зафиксировано 194 случая заражения коронавирусом, об этом заявил в прямом эфире в Facebook вечером 22 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян.