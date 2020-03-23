В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

На этой неделе над европейской территорией установится мощнейший стационарный антициклон. Ожидается, что он окажется очень стабильным.

"Его еще называют блокирующим. Если бы такой антициклон длительное время стоял зимой, были бы очень сильные морозы: -28…-30 градусов. А вот если бы он летом (в июле) пришел, то жара в Москве перевалила бы за 30-градусную отметку, - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. - Но так как он устанавливается сейчас и будет существовать в течение этой и, возможно, следующей недели, то будет наблюдаться очень большая амплитуда температуры. Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха. Мы прогнозируем, что в первой половине недели по ночам будет минус 5-10 градусов".

Постепенно ночные температуры будут расти, но все равно они окажутся минусовыми. А вот дневная температура уже будет радовать. Если в начале недели центр страны будет находиться в холодной части антициклона, то в середине недели окажется в центре антициклона, а во второй половине недели в его западной части. А там уже преобладают южные ветры. К концу недели температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов. Так, если в понедельник еще около нуля градусов, то со вторника начнется потепление. Солнечные лучи уже интенсивные, а небо в антициклоне малооблачное. Поэтому начнется хороший прогрев воздуха. Во вторник будет уже +5, в среду - плюс 7-8 градусов, а в пятницу днем воздух вполне может прогреться и до +13…+15 градусов. И в субботу тоже.

Как долго продержится тепло, будет зависеть от скорости разрушения антициклона. "Прогнозируем, что тепло установится до конца месяца. До 1 апреля циклон будет существовать", - пообещал Вильфанд.