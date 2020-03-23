В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Новости

Нацгвардию направили в три штата США для борьбы с коронавирусом 04:41
Сахалинские инспекторы ГИМС спасли потерявшую море нерпу 04:40
На Камчатке морпехи ТОФ обстреляли вулканы 04:34
На Камчатке главу села заподозрили в хищении 300 тысяч рублей 04:00
Пассажирский самолет вынужденно сел в Южно-Сахалинске 03:59
Названы профессии с самыми большими зарплатами в регионах 03:41
Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом 02:54
Мировые цены на нефть обвалились на 9 процентов 02:06
Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО 01:34
Россиян вывезут из Марокко 23 марта 01:30
Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса 01:05
В Армении пожилым людям предложили приходить в магазин утром 00:55
Черчесов не исключил возвращения Кокорина в сборную России 00:47
Во Франции за нарушение карантина оштрафованы 92 тысячи человек 00:38
Песков: Переход президента на удаленную работу пока не рассматривается 22.03.2020
В Чехии скончался первый пациент с коронавирусом 22.03.2020
Москвичей призвали отказаться от необязательных поездок в метро 22.03.2020
Испания на 30 дней ограничивает перемещение иностранцев 22.03.2020
Во Франции зарегистрирован первый случай смерти врача от коронавируса 22.03.2020
Минкульт рекомендовал кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта 22.03.2020
В Минздраве опровергли информацию, что курильщики не заражаются COVID-19 22.03.2020
Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго надеется, что скоро поправится 22.03.2020
У всей семьи актрисы Деби Мейзар нашли коронавирус 22.03.2020
Греция закрылась на карантин 22.03.2020
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ 22.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
23.03.2020 04:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Текст: Ольга Игнатова
На этой неделе над европейской территорией установится мощнейший стационарный антициклон. Ожидается, что он окажется очень стабильным.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

"Его еще называют блокирующим. Если бы такой антициклон длительное время стоял зимой, были бы очень сильные морозы: -28…-30 градусов. А вот если бы он летом (в июле) пришел, то жара в Москве перевалила бы за 30-градусную отметку, - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. - Но так как он устанавливается сейчас и будет существовать в течение этой и, возможно, следующей недели, то будет наблюдаться очень большая амплитуда температуры. Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха. Мы прогнозируем, что в первой половине недели по ночам будет минус 5-10 градусов".

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
В "Фобосе" назвали необычную причину аномально теплой зимы

Постепенно ночные температуры будут расти, но все равно они окажутся минусовыми. А вот дневная температура уже будет радовать. Если в начале недели центр страны будет находиться в холодной части антициклона, то в середине недели окажется в центре антициклона, а во второй половине недели в его западной части. А там уже преобладают южные ветры. К концу недели температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов. Так, если в понедельник еще около нуля градусов, то со вторника начнется потепление. Солнечные лучи уже интенсивные, а небо в антициклоне малооблачное. Поэтому начнется хороший прогрев воздуха. Во вторник будет уже +5, в среду - плюс 7-8 градусов, а в пятницу днем воздух вполне может прогреться и до +13…+15 градусов. И в субботу тоже.

Как долго продержится тепло, будет зависеть от скорости разрушения антициклона. "Прогнозируем, что тепло установится до конца месяца. До 1 апреля циклон будет существовать", - пообещал Вильфанд.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков: Переход президента на удаленную работу пока не рассматривается
Названы профессии с самыми большими зарплатами в регионах
Мировые цены на нефть обвалились на 9 процентов
Россиян вывезут из Марокко 23 марта
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии