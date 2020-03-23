В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

"Его еще называют блокирующим. Если бы такой антициклон длительное время стоял зимой, были бы очень сильные морозы: -28…-30 градусов. А вот если бы он летом (в июле) пришел, то жара в Москве перевалила бы за 30-градусную отметку, - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. - Но так как он устанавливается сейчас и будет существовать в течение этой и, возможно, следующей недели, то будет наблюдаться очень большая амплитуда температуры. Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха. Мы прогнозируем, что в первой половине недели по ночам будет минус 5-10 градусов".
Постепенно ночные температуры будут расти, но все равно они окажутся минусовыми. А вот дневная температура уже будет радовать. Если в начале недели центр страны будет находиться в холодной части антициклона, то в середине недели окажется в центре антициклона, а во второй половине недели в его западной части. А там уже преобладают южные ветры. К концу недели температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов. Так, если в понедельник еще около нуля градусов, то со вторника начнется потепление. Солнечные лучи уже интенсивные, а небо в антициклоне малооблачное. Поэтому начнется хороший прогрев воздуха. Во вторник будет уже +5, в среду - плюс 7-8 градусов, а в пятницу днем воздух вполне может прогреться и до +13…+15 градусов. И в субботу тоже.
Как долго продержится тепло, будет зависеть от скорости разрушения антициклона. "Прогнозируем, что тепло установится до конца месяца. До 1 апреля циклон будет существовать", - пообещал Вильфанд.