В Госдуме призвали независимые АЗС не сеять панику из-за цен на бензин

Вероятные риски относительно роста цен на бензин в России должна оценивать Федеральная антимонопольная служба, а ситуация на рынке нефтепродуктов не связана с перспективами, которые ранее обозначил Независимый топливный союз. Об этом заявил вечером в понедельник, 23 марта, член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

Комментируя в интервью радиостанции "Говорит Москва" сообщения Союза о риске спекулятивного роста цен на бензин в связи с пандемией коронавируса, депутат призвал владельцев сетей АЗС и оптовых продавцов бензина не сеять панику, чтобы людям не пришлось запасаться бензином впрок.

"Это спекуляция на сложившейся эпидобстановке. Пока говорить об отложенном спросе не приходится", - заявил Гладких. А сообщения о риске рост цен он назвал "непрофессиональными". В то же время, добавил парламентарий, в любой сложной ситуации власти страны готовы начать обсуждение проблем отрасли с российскими компаниями.

Напомним, НТС в лице главы организации Павла Баженова считает, что ограничения по передвижению граждан в период распространения коронавируса и снижение спроса на бензин могут вызвать спекулятивный рост цен на бензин. В то же время в ФАС предпосылок для роста цен на топливо пока не видят.