В Испании привлекли армию для дезинфекции аэропортов

Власти Испании привлекли армейские подразделения для дезинфекции ряда аэропортов страны, сообщает El Mundo. В воскресенье команда из 15 человек на двух вертолетах прибыла в воздушную гавань Бильбао. Они служат в расквартированном в Валенсии полку, занимающемся вопросами ядерной, биологической и химической угрозы.

В связи с угрозой распространения коронавируса военных привлекли для обработки контрольной башни аэропорта Бильбао, хотя не исключено, что потом они займутся и зоной ожидания. В работе им помогают местные подразделения вооруженных сил. Несмотря на то, что Страна басков занимает третье место после Мадрида и Каталонии среди всех испанских регионов по распространению коронавируса, местные власти были против использования специалистов из Валенсии. Они считают, что могли бы справиться с угрозой собственными силами.

Пару дней назад аналогичную операцию по дезинфекции испанская армия провела в аэропорту и порту Барселоны. Это был первый случай, когда военные работали на гражданских объектах в Каталонии. Их не привлекали даже в разгар политического кризиса во время попытки региона выйти из состава Испании. Тогда власти страны обошлись силами правоохранительных органов.

Впрочем, сейчас полицейские всех уровней и подразделений задействованы в обеспечении карантина, введенного в королевстве. Они следят за тем, чтобы люди не выходили на улицы без крайней нужды и не собирались в группы. За нарушение выписывают штрафы в размере от 100 евро до 30 тысяч.