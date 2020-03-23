Новости

Число зараженных коронавирусом в Испании превысило 33 тысячи человек 14:14
Роспотребнадзор изменил схему диагностики коронавируса 14:12
ОНФ предлагает ввести меры поддержки НКО из-за коронавируса 14:06
Проверка боевой готовности ВС Беларуси перешла к активной фазе 14:05
Видео: байкер на скорости пролетел под грузовиком и выжил 14:00
Песков рассказал про график Путина на фоне ситуации с коронавирусом 13:55
Комитет Совфеда поддержал запрет для послов на иностранное гражданство 13:48
Песков: Решений о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию нет 13:46
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб 13:44
Грузия останавливает работу междугороднего общественного транспорта 13:43
Компания Renault отказалась продаваться государству 13:40
Ижевским УК рекомендовали провести дезинфекцию в домах 13:36
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы 13:35
В Татарстане мать избивала дочь за плохой почерк 13:35
Итальянский райтер не завершит граффити на мэрии Краснодара 13:31
В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона 13:28
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе 13:23
В Таиланде из-за коронавируса и засухи взлетели цены на рис 13:19
В Италии назвали еще одну причину высокой смертности от коронавируса 13:15
В Мурманской области при погружении в море пропал дайвер 13:10
Суд не изменил приговор кировчанке, заморившей дочь голодом 13:10
Под Калининградом "Искандеры" Балтфлота ударят по условному противнику 13:00
В КБР рассказали о состоянии больных коронавирусом в республике 13:00
Беспилотная маршрутка: КамАЗ будущего 13:00
В Томске роботы собрали пазл картины Ван Гога "Звездная ночь" 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
23.03.2020 13:15
Рубрика: В мире

В Италии назвали еще одну причину высокой смертности от коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Недостаток в Италии материалов и персонала для тестирования на коронавирус стал еще одной причиной высокой смертности от осложнений, вызванных этой инфекцией. Такую версию высказывает газета Corriere della Sera, ссылаясь на помощника генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюса Эйлварда.

Фото: Carlo BRESSAN / AFP
Главный эпидемиолог России объяснил ситуацию с COVID-19 в Италии

По данным издания, изначально тесты делались всем контактировавшим с заболевшими. Однако по мере распространения коронавируса тестировать стали только тех, у кого уже проявились симптомы. В итоге в больницы попадают люди уже в тяжелом состоянии. А поскольку вспышка коронавируса пришлась на регионы Италии с большой долей пожилого населения, выросло число и летальных исходов. Согласно последним данным, 5,4 тысячи человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

В итоге по уровню смертности республика обогнала Китай, Иран и Южную Корею вместе взятые. Сегодня он составляет 9 процентов в целом по стране, а в Ломбардии, где в феврале была выявлена вспышка заболевания, - 12 процентов.

Однако и эти цифры не соответствуют действительности. В статистику попадают только официально подтвержденные случаи. Если бы тестировали всех, было бы выявлено гораздо больше заболевших, и тогда процент смертности был сравним с показателями Китая (3,8 процента), отмечает газета.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
СМИ: Италия обратилась к Пентагону за помощью в борьбе с коронавирусом

Издание также обратило внимание, что курение является фактором риска, наиболее тяжелые случаи были выявлены как раз у курильщиков. А столь большое число заболевших свидетельствует о неблагоприятной экологической обстановке в городах.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 300 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 150 странах мира. В Италии зафиксировано свыше 59 тысяч случаев, что ставит ее на первое место в Европе и на второе в мире после Китая.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков: Решений о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию нет
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Штрафы за разговоры по телефону за рулем будут выносить с помощью камер
Кабмин выделил 22 млрд рублей на средства защиты от коронавируса
Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов упали на 8-10 процентов
Куда обращаться "застрявшим" за рубежом гражданам РФ
Как живут Москва и Минск в условиях угрозы коронавируса