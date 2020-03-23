В Италии назвали еще одну причину высокой смертности от коронавируса

Недостаток в Италии материалов и персонала для тестирования на коронавирус стал еще одной причиной высокой смертности от осложнений, вызванных этой инфекцией. Такую версию высказывает газета Corriere della Sera, ссылаясь на помощника генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюса Эйлварда.

По данным издания, изначально тесты делались всем контактировавшим с заболевшими. Однако по мере распространения коронавируса тестировать стали только тех, у кого уже проявились симптомы. В итоге в больницы попадают люди уже в тяжелом состоянии. А поскольку вспышка коронавируса пришлась на регионы Италии с большой долей пожилого населения, выросло число и летальных исходов. Согласно последним данным, 5,4 тысячи человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

В итоге по уровню смертности республика обогнала Китай, Иран и Южную Корею вместе взятые. Сегодня он составляет 9 процентов в целом по стране, а в Ломбардии, где в феврале была выявлена вспышка заболевания, - 12 процентов.

Однако и эти цифры не соответствуют действительности. В статистику попадают только официально подтвержденные случаи. Если бы тестировали всех, было бы выявлено гораздо больше заболевших, и тогда процент смертности был сравним с показателями Китая (3,8 процента), отмечает газета.

Издание также обратило внимание, что курение является фактором риска, наиболее тяжелые случаи были выявлены как раз у курильщиков. А столь большое число заболевших свидетельствует о неблагоприятной экологической обстановке в городах.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 300 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 150 странах мира. В Италии зафиксировано свыше 59 тысяч случаев, что ставит ее на первое место в Европе и на второе в мире после Китая.