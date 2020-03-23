В Канаде составили список мошеннических схем, появившихся с коронавирусом

В Канаде составили список мошеннических схем, с которыми приходится сталкиваться людям после начала эпидемии коронавируса. Как пишет The Canadian Press, он был подготовлен местным Центром по борьбе с мошенничеством совместно с правоохранительными органами страны.

Специалисты призывают ознакомиться с ним, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Так, в последние дни все чаще предлагаются услуги по очистке воздуховодов и установке фильтров, которые якобы могут защитить от коронавируса. В квартиры и дома звонят неизвестные, представляясь сотрудниками энергетических компаний и угрожающих отключить свет за неуплату. Другие пугают людей, утверждая, будто те заразились, и просят предоставить личные данные для выписки рецепта. Третьи предлагают списки инфицированных людей, проживающих в вашем районе. Четвертые просят пожертвовать деньги на благое дело, а взамен готовы предоставить бесплатные медицинские материалы, в первую очередь маски, которые пропали из продажи во многих странах.

Конечно, не обходится и без обычных хакеров, которые от лица правительственных структур рассылают электронные письма с вирусами. "Финансовые консультанты" предлагают "выгодные" вложение, связанные с разработкой лекарств, или кредиты. А "медицинские организации" - поддельные тесты на коронавирус.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 300 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 150 странах мира.