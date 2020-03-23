В Польше конфискованный алкоголь начали использовать как санитайзер

Власти Польши проявили недюжинную смекалку на фоне обостряющейся эпидемии коронавируса в Европейском Союзе. В минувшую пятницу министерство финансов страны сообщило о передаче более 3 тысяч литров конфискованного алкоголя в местные больницы и экстренные службы для нужд дезинфекции от COVID-2019.

Как сообщают СМИ, на складах польской таможни к настоящему времени скопились сотни тысяч литров контрабандной водки и другого алкоголя, изъятого по решению судов. С учетом нынешней чрезвычайной эпидемиологической ситуации прокуратура страны предложила не уничтожать контрафакт, а использовать его в качестве санитайзера для дезинфекции помещений и общественного транспорта.

Уточняется, что первые партии спиртного уже розданы: три больницы - две в Ольштыне и одна в Эльблонге - получили 2500 литров конфиската. Кроме того, экстренным службам и пожарным на северо-востоке Польши также выдано 1000 литров алкоголя. Фотографии, демонстрирующие перевозку сотрудниками полиции нескольких десятков ящиков с алкоголем, быстро распространились в интернете.

Напомним, что по данным Европейского центра по контролю и предотвращению заболеваний, на 22 марта в Польше зарегистрировано 536 случаев заболеваний COVID-2019, 7 человек стали жертвами инфекционного заболевания.