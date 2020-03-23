В Россию доставили 25,5 миллиона защитных масок из Китая

Как подчеркнул глава ведомства Денис Мантуров, для обеспечения средствами индивидуальной защиты сейчас используются все доступные инструменты - мобилизация и наращивание собственного производства, запуск новых мощностей и перевод производств на круглосуточный режим работы, привлечение ресурсов швейных предприятий к производству защитных масок, а также организация поставок из других стран.
Первая партия китайских защитных масок насчитывает 25,5 миллиона штук. Это трехслойные защитные маски. "Они будут направлены в регионы России для обеспечения их потребностей в средствах индивидуальной защиты, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов нашим пожилым гражданам, в ряд федеральных органов (в том числе в ФТС, МВД)", - подчеркнул Мантуров.
22 марта Минпромторг России начал централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы. Первая партия поступила в Калужскую область. Это поможет обеспечить ритмичное и бесперебойное снабжение этой продукцией граждан через аптечные сети, исключить возможность спекуляции, а также гарантировать прослеживаемость поставок.