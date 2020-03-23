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23.03.2020 08:42
Рубрика: Экономика

В Россию доставили 25,5 миллиона защитных масок из Китая

Текст: Ольга Игнатова
В Россию из Китая поступила первая из запланированных крупных партий защитных масок. Об этом сообщил Минпромторг.

Как подчеркнул глава ведомства Денис Мантуров, для обеспечения средствами индивидуальной защиты сейчас используются все доступные инструменты - мобилизация и наращивание собственного производства, запуск новых мощностей и перевод производств на круглосуточный режим работы, привлечение ресурсов швейных предприятий к производству защитных масок, а также организация поставок из других стран.

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Первая партия китайских защитных масок насчитывает 25,5 миллиона штук. Это трехслойные защитные маски. "Они будут направлены в регионы России для обеспечения их потребностей в средствах индивидуальной защиты, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов нашим пожилым гражданам, в ряд федеральных органов (в том числе в ФТС, МВД)", - подчеркнул Мантуров.

22 марта Минпромторг России начал централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы. Первая партия поступила в Калужскую область. Это поможет обеспечить ритмичное и бесперебойное снабжение этой продукцией граждан через аптечные сети, исключить возможность спекуляции, а также гарантировать прослеживаемость поставок.

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